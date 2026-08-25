Presidenti i Turqisë, Erdogan: Ata që kërkojnë ta zhysin rajonin tonë në paqëndrueshmëri do të humbasin

Ata që përfitojnë nga terrorizmi dhe kërkojnë ta zhysin rajonin në paqëndrueshmëri do të humbasin, tha presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
“Tregtarët e gjakut do të humbasin; oportunistët që përfitojnë nga terrorizmi do të humbasin. Kryesit e gjenocidit që kërkojnë ta zhysin rajonin tonë në paqëndrueshmëri do të humbasin”, tha Erdogan në një aktivitet me rastin e 955-vjetorit të Betejës së Malazgirtit në provincën juglindore Bitlis, një fitore historike për turqit në Anadoll.
Erdogan tha se do të dëshmohet ngritja e “një Turqisë së madhe dhe të fortë”, duke shtuar se sapo nisma “Turqia pa terror” të arrijë qëllimin e saj, “dyert e një epoke të re do të hapen para kombit tonë”.
Erdogan u zotua se rajoni përreth Turqisë, veçanërisht Siria dhe Iraku, më në fund do të arrijë stabilitetin dhe paqen që ka dëshiruar prej kohësh.
Ai shtoi se njerëzimi dhe vëllazëria do të jenë fitues, së bashku me kombin turk dhe qytetarët e tij.
Duke iu referuar Ahlatit, një pikënisje e rëndësishme në fitoren e Malazgirtit, Erdogan tha: “Kudsi dhe Stambolli u çliruan me besimin që mori formë në Ahlat”.
“Askush të mos ketë asnjë dyshim. Agimi i një Turqie të madhe dhe të fortë ka lindur. Ka filluar ndërtimi i ‘Shekullit të Turqisë'”, shtoi ai.
“Ne e dimë se kë e ka shqetësuar kjo. E dimë se kë e ka brengosur. Atyre u them: Pavarësisht se çfarë bëni, nuk mund të na bëni të heqim dorë nga rruga jonë. Nuk mund të na pengoni që ta përqafojmë njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra – si turq, kurdë dhe arabë”, shtoi ai.