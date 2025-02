Presidenti i Ukrainës: I gatshëm për negociata të drejtpërdrejta me Putin

Tre vjet pas pushtimit rus, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky thotë se është gati për negociatat e drejtpërdrejta me presidentin rus, Vladimir Putin, nëse kjo mbetej alternativa e vetme.

“Nëse kjo është e vetmja mundësi për të sjellë paqe për qytetarët e Ukrainës dhe për të mos humbur jetë, ne patjetër do të zgjedhim këtë opsion”, tha presidenti ukrainas në përgjigje të një pyetjeje të gazetarit britanik, Piers Morgan, në një intervistë të postuar në YouTube.

Udhëheqësi ukrainas shtoi më pas se do të pranonte një “takim me katër pjesëmarrës”, pa specifikuar se cilët do të ishin ata, megjithëse ditët e fundit kishte ngritur mundësinë e negociatave me Rusinë, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.

Zelensky deri më tani e ka hedhur poshtë gjithmonë idenë e negociatave, veçanërisht me Moskën, e cila synon të vendosë kushtet e veta.

Jo vetëm kaq, pasi në vitin 2022 ai ndaloi me një dekret çdo negociatë me Rusinë për sa kohë që Putini qëndronte në pushtet.

Por, ardhja e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe avancimi i ushtrisë ruse në Donbas ka përshpejtuar mundësinë e bisedimeve, ndërkohë që Trump ka folur për një dialog të vazhdueshëm me Moskën.

Kievi është gjithashtu i gatshëm të marrë investime nga kompanitë amerikane për të nxjerrë minerale të rralla nga territori i tij, i cili është i pasur me to, pasi Trump kishte vendosur qartë si kusht marrjen e këtyre mineraleve strategjike për teknologjinë moderne industriale në këmbim të furnizimeve me armë amerikane.