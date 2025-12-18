Presidenti i Venezuelës i bën thirrje ushtrisë kolumbiane për ndihmë pas kërcënimeve të Trumpit

Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, lëshoi të mërkurën një apel urgjent drejtuar Kolumbisë për solidaritet ushtarak, ndërsa tensionet me SHBA-në kanë arritur në një pikë kritike, transmeton Anadolu.
Maduro pohoi se “garancia më e madhe” e paqes dhe sovranitetit rajonal qëndron në “bashkimin” midis kombeve aleate. Ai u kërkoi posaçërisht forcave të armatosura kolumbiane të bashkohen me Venezuelën për të penguar ndërhyrjen e huaj.
“I bëj thirrjen time popullit të Kolumbisë, lëvizjeve të saj shoqërore dhe ushtrisë kolumbiane, të cilën e njoh shumë mirë. I bëj thirrje atyre për një bashkim të përsosur me Venezuelën në mënyrë që askush të mos guxojë të prekë sovranitetin e vendeve tona”, tha Maduro.
Apeli vjen pas një serie përshkallëzimesh nga Washingtoni. Maduro pretendoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më në fund “zbuloi motivet e tij të vërteta” duke akuzuar Venezuelën për vjedhjen e “naftës, tokës dhe aseteve të tjera” amerikane.
Maduro i karakterizoi akuzat si “pretendime luftënxitëse dhe kolonialiste” të dizajnuara për të justifikuar ndryshimin e regjimit.
“Qëllimi është të imponohet një qeveri kukull që nuk do të zgjasë 47 orë – një që do të dorëzojë Kushtetutën dhe pasurinë tonë, duke e shndërruar Venezuelën në një koloni”, u tha Maduro mbështetësve. “Thjesht nuk do të ndodhë kurrë”, theksoi më tej ai.
Konflikti u intensifikua të martën kur Trump kërcënoi ta shpallte qeverinë Maduro si një Organizatë Terroriste të Huaj (FTO). Presidenti amerikan u mburr në platformën e tij Truth Social me një prani masive detare që rrethon kombin e Amerikës së Jugut.
“Venezuela është e rrethuar plotësisht nga Armata më e madhe e mbledhur ndonjëherë në historinë e Amerikës së Jugut,” shkroi Trump. “Do të bëhet vetëm më e madhe dhe tronditja për ta do të jetë si asgjë që nuk kanë parë më parë – deri në kohën kur të kthehen në Shtetet e Bashkuara… e gjithë nafta, toka dhe asetet e tjera që na i vodhën më parë”, deklaroi ai.