Presidenti iranian kritikon reagimin e OKB-së ndaj veprimeve të Izraelit në Gaza dhe Liban

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, kritikoi të martën OKB-në dhe Këshillin e Sigurimit për reagimin e tyre ndaj veprimeve izraelite në Gaza dhe Liban, duke thënë se organizata ndërkombëtare nuk ka arritur t’u përgjigjet në mënyrë efektive kërcënimeve të mëdha ndaj rendit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Duke folur në takimin “SCO Plus” në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në Bishkek, Pezeshkian tha se bota po përballet me agresion ushtarak, gjenocid, krime lufte, terrorizëm dhe sanksione të paligjshme.
“Performanca e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit në përballimin e këtyre zhvillimeve, përfshirë në Gaza, Liban dhe agresionin e fundit kundër Iranit, ka qenë shumë zhgënjyese”, tha ai.
Pezeshkian akuzoi SHBA-në dhe Izraelin për shkelje të Kartës së OKB-së dhe të drejtës ndërkombëtare gjatë konfliktit të fundit me Iranin, duke përmendur sulmet ndaj civilëve, objekteve arsimore dhe mjekësore, infrastrukturës kritike dhe objekteve bërthamore nën mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.
Ai tha se Irani nuk e nisi luftën, por u vetëmbrojt, ndërsa theksoi se Teherani e konsideron ende diplomacinë dhe negociatat rrugën kryesore për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
“Diplomacia pa vullnet të mirë, pa respektim të angazhimeve dhe pa hequr dorë nga përdorimi i forcës nuk mund të krijojë paqe të qëndrueshme”, tha ai.
Pezeshkian akuzoi gjithashtu Washingtonin për shkelje të përsëritura të angazhimeve sipas Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit mes Iranit dhe SHBA-së, duke paralajmëruar se presioni dhe kërcënimet mund të dëmtojnë diplomacinë.
Memorandumi u arrit në qershor pas gati tre muajsh negociata të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari, pas 40 ditësh luftimesh mes Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
Pezeshkian bëri thirrje për një OKB dhe Këshill të Sigurimit më përfaqësues dhe efektiv, duke argumentuar se një rend shumëpolar duhet të bazohet në multilateralizëm, barazinë sovrane dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare.
Ai tha se vendet e formatit SCO Plus, për shkak të peshës së tyre politike, ekonomike, demografike dhe gjeografike, mund të luajnë rol të rëndësishëm në formësimin e një rendi të tillë ndërkombëtar.