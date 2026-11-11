Presidenti iranian: Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit shkaktuan 1,5 milion tonë emetime të karbonit

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, tha të mërkurën se sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj objekteve të karburantit në Iran shkaktuan çlirimin e 1,5 milion tonëve të dioksidit të karbonit në atmosferë, duke shkaktuar dëme të mëdha mjedisore, raporton Anadolu.
Duke folur në samitin e OKB-së për klimën COP31 në Turqi, Pezeshkian tha se sulmet ndaj objekteve të karburantit në Asaluyeh çliruan 500.000 tonë dioksid karboni. Ndërkaq, sulmet ndaj depove të karburantit pranë Teheranit shkaktuan çlirimin e 1 milion tonëve të tjerë.
Sulmet izraelite shënjestruan depot e naftës në Teheran më 7 mars, ndërsa më 18 mars u goditën objektet e përpunimit të gazit në Asaluyeh, në jug të Iranit.
Presidenti akuzoi Washingtonin dhe Tel Avivin për shkaktimin e shkatërrimit të rëndë mjedisor gjatë ofensivës ushtarake, e cila filloi më 28 shkurt.
Ai tha se sulmet nxorën në pah një kontradiktë mes përpjekjeve ndërkombëtare për të ulur emetimet e gazrave serrë dhe operacioneve ushtarake që shkatërrojnë infrastrukturën, shkaktojnë zjarre të mëdha dhe çlirojnë ndotës në atmosferë.
Pezeshkian dënoi gjithashtu operacionet ushtarake të Izraelit në Rripin e Gazës, duke thënë se territori po përballet me një katastrofë humanitare dhe mjedisore për shkak të shkatërrimit të infrastrukturës, burimeve ujore dhe ekosistemeve.
Ai tha se sulmet ndaj zonave të mbrojtura të Iranit dhe stacioneve të rojtarëve mjedisorë dëmtuan gjithashtu burimet natyrore dhe rrezikuan brezat e ardhshëm.
Duke kërkuar përgjegjësi në nivel ndërkombëtar, Pezeshkian u bëri thirrje organizatave që të dokumentojnë dëmet mjedisore të shkaktuara nga operacionet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit në Iran dhe Gaza, si dhe të krijojnë mekanizma për kompensimin e tyre.
Ai theksoi gjithashtu zhvillimin e energjisë së rinovueshme në Iran, duke thënë se kapaciteti i instaluar është rritur nga 1.250 megavatë në më shumë se 6.150 megavatë gjatë dy viteve të fundit.
Sipas Pezeshkianit, Irani prodhoi më shumë se 4,5 miliardë kilovat-orë energji elektrike të pastër në vitin 2026, duke shmangur çlirimin e 2,5 milionë tonëve dioksid karboni.
Ai theksoi se paqja dhe mbrojtja e mjedisit janë të pandashme, duke thënë se paqja e qëndrueshme është thelbësore për mbrojtjen e planetit.
Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit shkaktuan një luftë që ka sjellë viktima të shumta dhe dëme të mëdha në infrastrukturë. Që atëherë, përpjekjet diplomatike me përfshirjen e ndërmjetësuesve rajonalë kanë synuar t’i japin fund armiqësive.
Turqia po organizon konferencën e OKB-së për klimën COP31 në qytetin turistik mesdhetar të Antalyas, nga 9 deri më 20 nëntor, ku po mblidhen liderë botërorë dhe negociatorë për klimën për të diskutuar uljen e emetimeve, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe financimin.