Presidenti iranian u bën thirrje vendeve myslimane të parandalojnë sulmet nga territori i tyre

Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, tha të enjten se vendet myslimane nuk duhet të lejojnë që territoret e tyre të përdoren për nisjen e sulmeve ndaj vendeve të tjera myslimane, transmeton Anadolu.
“Mbrojtja e Iranit nuk nënkupton armiqësi ndaj vendeve myslimane apo vendeve fqinje”, tha Pezeshkian në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian gjatë Konferencës së 40-të Ndërkombëtare të Unitetit Islamik në Teheran.
“Asnjë vend islam nuk duhet të lejojë që territori i tij të përdoret si pikënisje për agresion kundër një vendi tjetër islam. Asnjë vend islam nuk duhet të kërkojë sigurinë e tij përmes pasigurisë së fqinjëve të tij”, tha ai.
Duke iu referuar konfliktit me SHBA-në, Pezeshkian tha se sulmet ushtarake në shkallë të gjerë të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit nisën ndërkohë që përpjekjet diplomatike mes Teheranit dhe Washingtonit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ishin ende në zhvillim.
Ai tha se negociatat Iran-SHBA kishin rifilluar po atë muaj në përpjekje për të gjetur një zgjidhje diplomatike, kur nisën sulmet, duke vrarë komandantë, zyrtarë, shkencëtarë, studentë, nxënës dhe civilë iranianë, si dhe duke goditur qytete dhe infrastrukturë.
Sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA, rreth 600 të ftuar vendas dhe ndërkombëtarë nga 40 vende, përfshirë Irakun, Pakistanin, Turqinë, Libanin dhe Afganistanin, po marrin pjesë në konferencë.
Konferenca do të vijojë deri të dielën, me aktivitete në Teheran, Kum dhe Mashhad, si dhe katër takime të specializuara në provincat e Azerbajxhanit Perëndimor, Kurdistanit, Golestanit dhe Razavi Khorasanit.