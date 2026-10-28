Presidenti izraelit bën thirrje për të gjitha përpjekjet për të shmangur zgjedhje të tjera

Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, u ka bërë thirrje partive politike që të bëjnë çdo përpjekje për të shmangur zgjedhje të tjera, pasi rezultatet paraprake nuk i dhanë asnjërit prej dy blloqeve kryesore shumicën parlamentare, transmeton Anadolu.
“Duhet bërë gjithçka, veçanërisht pas ditës së djeshme, për të shmangur përsëritjen e zgjedhjeve”, u tha Herzog gazetarëve, në deklaratat e transmetuara nga transmetuesi publik izraelit KAN.
Ai tha se javën e ardhshme do të nisë konsultimet me grupet parlamentare, pasi të marrë rezultatet zyrtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
“Pres që kushdo që vjen këtu të vijë me mendje të hapur”, tha Herzog.
Ai tha se do të dëgjojë secilin grup parlamentar, do të bëjë pyetje dhe do të zhvillojë diskutime përpara se të vendosë se cilit ligjvënës do t’i besojë detyrën për formimin e qeverisë.
Sipas Ligjit Themelor të Izraelit që rregullon formimin e qeverisë, presidenti duhet të konsultohet me grupet parlamentare dhe t’i ngarkojë një anëtari të Knessetit detyrën për formimin e qeverisë brenda shtatë ditëve nga publikimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve.
Ligjvënësi i përzgjedhur ka 28 ditë kohë për të formuar qeverinë, me mundësinë e zgjatjes së afatit deri në 14 ditë shtesë.
Nëse kandidati i parë dështon, presidenti mund të caktojë një ligjvënës tjetër. Në një fazë të mëvonshme, të paktën 61 ligjvënës mund të propozojnë një kandidat për formimin e qeverisë.
Dështimi për të formuar qeverinë mund të çojë përfundimisht në zgjedhje të tjera.
Megjithëse koalicionet zakonisht kërkojnë mbështetjen e të paktën 61 ligjvënësve, ligji izraelit lejon që qeveritë e pakicës të marrin detyrën nëse në votimin parlamentar të besimit votojnë pro më shumë ligjvënës sesa kundër.
Derisa një qeveri e re të fitojë besimin e Knessetit dhe të marrë detyrën, qeveria në largim e Netanyahut do të vazhdojë të kryejë funksionet e saj.
Sipas transmetuesit izraelit Kanali 12, blloku i kryeministrit Benjamin Netanyahu parashikohet të sigurojë 53 mandate në Knessetin me 120 vende, pasi sot u numëruan të gjitha fletëvotimet e rregullta.
Transmetuesi raportoi se blloku opozitar i udhëhequr nga Gadi Eisenkot parashikohet të sigurojë 48 mandate, ndërsa partitë kryesisht arabe pritet të fitojnë 19 mandate.
Më shumë se 500.000 fletëvotime të veçanta mbeten ende për t’u numëruar.
Sipas parashikimeve, asnjëri prej dy blloqeve kryesore nuk pritet të arrijë 61 mandatet e nevojshme për shumicën parlamentare.