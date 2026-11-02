Presidenti izraelit nis të mërkurën konsultimet për formimin e qeverisë me partitë e vogla mes bllokadës politike

Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, do të nisë të mërkurën konsultimet për zgjedhjen e një deputeti që do të ngarkohet me formimin e qeverisë së ardhshme, duke filluar me grupet më të vogla parlamentare, në një ndryshim nga praktika e zakonshme, njoftoi zyra e tij, transmeton Anadolu.
Konsultimet do të vazhdojnë të enjten, ndërsa kryetari i partisë opozitare Yashar, Gadi Eisenkot, po i afrohet sigurimit të rekomandimeve të shumicës së deputetëve, pavarësisht mosmarrëveshjeve që mund ta pengojnë formimin e një koalicioni.
Zyra e Herzogut njoftoi se takimet do të fillojnë të mërkurën në orën 17:00 sipas kohës lokale, ndërsa grupet parlamentare do të ftohen sipas radhës, nga ato me numrin më të vogël të deputetëve te ato me numrin më të madh, për të shqyrtuar mundësitë e formimit të qeverisë.
Vendimi për të takuar fillimisht grupet më të vogla synon të mundësojë një vlerësim gjithëpërfshirës të mundësive përpara konsultimeve me partitë më të mëdha dhe të nxisë ide të reja, thuhet në deklaratë.
Herzog nuk e ka përjashtuar mundësinë e një raundi tjetër konsultimesh nëse do të jetë e nevojshme.
Takimet e së mërkurës do të nisin me Partinë Sionizmi Fetar, të ndjekur nga Shas dhe Yisrael Beytenu.
Të enjten, Herzog do të takohet me Judaizmin e Bashkuar të Torës, Otzma Yehudit, Demokratët, Listën e Bashkuar Arabe (Ra’am), Listën e Përbashkët, partinë Together të Naftali Bennettit, Yashar dhe, në fund, Likud-in e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Pas përfundimit të konsultimeve dhe dëgjimit të rekomandimeve të grupeve parlamentare, Herzog do të njoftojë se kujt do t’ia besojë formimin e qeverisë.
Zgjedhjet parlamentare të së martës së kaluar prodhuan një Knesset prej 120 anëtarësh të ndarë, ku as blloku i Netanyahut dhe as partitë opozitare nuk siguruan 61 vendet e nevojshme për shumicën parlamentare.
Blloku i Netanyahut fitoi 53 vende, përfshirë 27 për Likud-in, shtatë për Judaizmin e Bashkuar të Torës, shtatë për Otzma Yehudit, gjashtë për Shas dhe gjashtë për Sionizmin Fetar.
Partitë opozitare siguruan 48 vende, përfshirë 21 për partinë Yashar të Eisenkotit, 12 për partinë Together, tetë për Demokratët dhe shtatë për Yisrael Beytenu.
Partitë arabe fituan 19 vende, ku Lista e Përbashkët siguroi 11, ndërsa Ra’am mori tetë.
Rezultatet tregojnë se bllokut të Netanyahut i mungojnë tetë vende për të arritur shumicën, ndërsa partive opozitare u nevojiten edhe 13 deputetë për të arritur në 61.
Megjithëse partitë opozitare dhe ato arabe kanë gjithsej 67 vende, ato nuk kanë arritur marrëveshje për formimin e një koalicioni qeverisës.
Kryetari i Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, refuzon t’i bashkohet një qeverie që përfshin partitë arabe ose që mbështetet në përkrahjen e tyre parlamentare, duke paraqitur një pengesë të madhe për përpjekjet e Eisenkotit.
Kanali 12 i Izraelit raportoi të hënën se Lieberman megjithatë do të rekomandojë që Eisenkotit t’i besohet mandati për formimin e qeverisë.
Transmetuesi publik KAN raportoi se edhe Demokratët, të udhëhequr nga Yair Golan, po shkonin drejt rekomandimit të Eisenkotit, ndërsa partia e Bennettit njoftoi të dielën mbështetjen e saj për të.
Deputetët arabë kanë sinjalizuar se mund ta rekomandojnë Eisenkotin, duke i dhënë atij potencialisht një avantazh ndaj Netanyahut, pavarësisht se Likud është partia më e madhe.
Presidenti izraelit nuk është i detyruar të zgjedhë kryetarin e grupit më të madh parlamentar, por mund të vlerësojë se cili deputet ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë.
Sipas Ligjit Themelor të Izraelit, deputeti që merr mandatin ka 28 ditë kohë për të formuar qeverinë. Presidenti mund ta zgjasë këtë afat deri në 14 ditë të tjera.
Qeveria e propozuar duhet më pas të marrë votëbesimin e Knessetit përpara se të marrë detyrën.