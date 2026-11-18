Presidenti kinez Xi Jinping ka kërkuar hapje, inovacion dhe bashkëpunim më të madh në rajonin e Azi-Paqësorit, duke thënë sot se parimet mbeten thelbësore për integrimin ekonomik rajonal dhe rritjen e përbashkët, sipas Xinhua News, transmeton Anadolu.
Xi mirëpriti liderët dhe përfaqësuesit që morën pjesë në Takimin e 33-të të Liderëve Ekonomikë të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në një banket mirëseardhjeje së bashku me gruan e tij, Peng Liyuan, në Shenzhen.
“Në emër të qeverisë dhe popullit kinez, dëshiroj të uroj një mirëseardhje të ngrohtë për të gjithë të ftuarit e nderuar”, tha Xi në një dolli. Duke u mbështetur në transformimin e Shenzhenit në një qendër kryesore ekonomike dhe teknologjike, Xi e përshkroi qytetin si një shembull të asaj që mund të arrijë hapja, inovacioni dhe bashkëpunimi.
“Hapja është e rrënjosur thellë në ADN-në e Shenzhenit dhe inovacioni drejton vitalitetin e qytetit ndërsa bashkëpunimi është vendi nga vjen forca e tij”, tha ai. Presidenti kinez shtoi se zhvillimi i Shenzhenit pasqyron reformën më të gjerë të Kinës dhe përvojën e hapjes si dhe përfitimet e bashkëpunimit në Azi-Paqësor.
Xi tha se APEC luajti një rol të rëndësishëm në avancimin e integrimit ekonomik rajonal që nga themelimi i tij, duke ndihmuar në kthimin e rajonit në një nga motorët ekonomikë më dinamikë në botë.
“Në takimin e liderëve ekonomikë nesër, ne do të diskutojmë masat për të zgjeruar hapjen e dyanshme, për të eksploruar shtigjet e rritjes së nxitur nga inovacioni dhe për të shpalosur më shumë mundësi bashkëpunimi praktik në fusha të ndryshme”, tha ai.
Samiti ka gjithashtu rëndësi diplomatike. Xi do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin amerikan Donald Trump në një takim trepalësh të enjten, në margjinat e mbledhjes.