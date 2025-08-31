Presidenti kinez vlerëson lidhjet me Turqinë, kërkon sinergji më të fortë me Iniciativën “Korridori i Mesëm”

Presidenti kinez Xi Jinping tha sot se Kina dhe Turqia duhet të forcojnë sinergjinë midis Iniciativës “Brezi dhe Rruga” dhe Iniciativës “Korridori i Mesëm”, ndërsa përshëndeti “frymën e vetëmbështetjes” të Ankarasë, raporton Anadolu.
Ai tha se Kina dhe Turqia janë të dyja fuqi në zhvillim dhe anëtarë të rëndësishëm të Jugut Global, të dyja me një frymë “pavarësie dhe vetëmbështetjeje”, tha Ministria e Jashtme kineze në një deklaratë.
Komentet e presidentit Xi erdhën gjatë një takimi dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan në qytetin portual verior Tianjin, përpara një darke që do të shtrohet nga udhëheqësi kinez në nder të udhëheqësve që marrin pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO).
“Ruajtja e zhvillimit të nivelit të lartë të marrëdhënieve Kinë-Turqi u shërben interesave themelore të të dy vendeve dhe interesave të përbashkëta të Jugut Global”, u citua të ketë thënë Xi.
Të dy vendet, ka thënë ai më tej, duhet të kapin trendin e “kohërave të paqes, zhvillimit, bashkëpunimit dhe rezultateve të favorshme për të dyja palët, të arrijnë sukses të ndërsjellë në rrugën drejt prosperitetit kombëtar, ta ngrenë marrëdhënien strategjike bashkëpunuese Kinë-Turqi në nivele të reja dhe të promovojnë së bashku ndërtimin e një sistemi më të drejtë dhe të barabartë qeverisjeje globale”.
Duke theksuar se viti i ardhshëm shënon 55-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve, Xi ka thënë se Kina dhe Turqia duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të ngritur marrëdhëniet dypalëshe në një nivel të ri.
“Ato duhet të konsolidojnë besimin e ndërsjellë politik, të mbështesin njëra-tjetrën në çështje që kanë të bëjnë me interesat dhe shqetësimet kryesore të njëra-tjetrës, dhe të forcojnë bashkëpunimin kundër terrorizmit dhe sigurisë”, ka shtuar ai.
Të dy palët, ka thënë Xi, duhet të thellojnë bashkëpunimin praktik, të forcojnë sinergjinë midis Iniciativës “Brezi dhe Rruga” dhe Iniciativës “Korridori i Mesëm”, të promovojnë zhvillimin e rrugës jugore të Hekurudhës Ekspres Kinë-Evropë, të rrisin bashkëpunimin në fusha tradicionale si ekonomia, tregtia, kultura dhe turizmi, dhe të krijojnë pika të reja kyç në bashkëpunimin në energjinë e re, 5G dhe biomjekësinë.
“Ato duhet të forcojnë bashkëpunimin shumëpalësh, duke u koordinuar ngushtë brenda kornizave të tilla si Kombet e Bashkuara, G20 dhe Organizata e Bashkëpunimit të Shangait për të mbështetur së bashku rendin dhe rregullat ndërkombëtare, për të mbrojtur drejtësinë dhe barazinë ndërkombëtare dhe për të kontribuar në paqen dhe stabilitetin botëror”, vazhdoi ai.