Presidenti kinez Xi: “Konsolidimi” i lidhjeve të Kinës me Rusinë, një “zgjedhje e përbashkët strategjike”

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, tha se “konsolidimi” i lidhjeve me Rusinë ishte një “zgjedhje strategjike” e bërë nga të dyja palët, raporton Anadolu.
Xi i bëri këto komente gjatë bisedimeve me kryeministrin rus Mikhail Mishustin në Pekin, sipas zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme të Kinës, Mao Ning.
Takimi u zhvillua në Sallën e Madhe të Popullit, ku të dy udhëheqësit diskutuan çështje dypalëshe, duke përfshirë tregtinë dhe ekonominë.
“Është zgjedhja jonë e përbashkët strategjike të ruajmë, konsolidojmë dhe zhvillojmë marrëdhëniet Kinë-Rusi”, i tha Xi kryeministrit rus gjatë vizitës.
“Të dyja palët duhet të ruajnë një koordinim të ngushtë, të përmirësojnë bashkëpunimin tonë dhe të japin kontribute të reja dhe më të mëdha për paqen dhe zhvillimin botëror”, tha Xi.
Kryeministri rus mbërriti në Kinë të hënën për takimin e 30-të të rregullt të krerëve të qeverive Kinë-Rusi së bashku me kryeministrin kinez Li Qiang, në qytetin kinez Hangzhou, kryeqyteti i provincës lindore Zhejiang.
– “Është e rëndësishme të vazhdohet krijimi i kushteve të favorshme”
Sipas një deklarate nga pala ruse, Mishustin diskutoi me presidentin kinez mbi investime të ndërsjella, projekte të përbashkëta dhe plane për të thelluar bashkëpunimin ekonomik dhe humanitar.
“Është e rëndësishme të vazhdojmë të krijojmë kushte të favorshme për tërheqjen e investimeve të ndërsjella dhe mbështetjen e projekteve tona të përbashkëta”, tha Mishustin, duke vënë në dukje se të dy qeveritë po punojnë për të zbatuar vendimet e marra në nivelin më të lartë.
Mishustin vlerësoi gjithashtu lidhjet humanitare dhe kulturore midis dy kombeve, duke thënë se ato “bazohen në tradita të mira miqësie dhe simpatie të ndërsjellë”.
Ai shprehu besim se ngjarjet e ardhshme kulturore të fokusuara në arsim do të jenë “të pasura dhe interesante”.
“Që nga fillimi i vitit, pavarësisht situatës së trazuar, marrëdhëniet Kinë-Rusi kanë përparuar vazhdimisht me synimin drejt zhvillimit të nivelit të lartë dhe me cilësi të lartë”, tha Xi, duke theksuar se “niveli i lartë i besimit të ndërsjellë strategjik” midis udhëheqësve siguron rritjen e qëndrueshme të partneritetit.
Ai shprehu shpresën se të dyja palët do të “ruajnë koordinim të ngushtë” për të zbatuar marrëveshjet e arritura me Presidentin Putin dhe “të thellojnë bashkëpunimin dypalësh për të dhënë kontribute më të mëdha jo vetëm për vendet tona, por edhe për zhvillimin global”.
Të hënën, Mishustin tha se bashkëpunimi midis Moskës dhe Pekinit po forcohet pavarësisht turbulencave në politikën globale dhe ekonominë globale.
Nga ana e tij, Li tha se Pekini është i gatshëm të punojë me Moskën për të përmirësuar komunikimin strategjik, për të rritur bashkëpunimin në të gjitha fushat dhe për të mbrojtur interesat e përbashkëta të zhvillimit dhe sigurisë në një mënyrë më të mirë.
Gjatë vizitës së Presidentit rus Putin në Pekin në maj të vitit të kaluar, ai dhe Xi nënshkruan një deklaratë të përbashkët për të thelluar më tej partneritetin e tyre strategjik, ndërsa të dy vendet shënuan 75-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe midis Rusisë dhe Kinës ka arritur gjithashtu një moment të ri, duke arritur në 240 miliardë dollarë.