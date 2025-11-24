Presidenti koreano-jugor: Seuli i vendosur të zgjerojë lidhjet strategjike me Ankaranë

Në një konferencë të përbashkët për media në kryeqytetin Ankara me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, ka deklaruar se vendi i tij është i vendosur të thellojë iniciativat e përbashkëta strategjike me Turqinë në fushat e shkencës dhe teknologjisë së përparuar, duke përfshirë energjinë e rinovueshme dhe inteligjencën artificiale, raporton Anadolu.
Lee, i cili ndodhet në një vizitë dy-ditore në Turqi, tha se partneriteti strategjik midis dy vendeve do të forcohet edhe më shumë dhe do t’u kalohet brezave të ardhshëm.
“Në udhëkryqin e Evropës dhe Azisë, Turqia është bërë veçanërisht e fortë në ndihmën e kompanive të Koresë së Jugut për t’u zgjeruar në tregun evropian”, tha ai.
Lee tha se ata janë të vendosur të vazhdojnë bashkëpunimin e përbashkët në mbrojtje, siç është prodhimi i përbashkët, bashkëpunimi teknologjik dhe kontaktet e trajnimit, bazuar në besimin e ndërsjellë.
Lee gjithashtu shprehu shpresën për shembuj më të suksesshëm të bashkëpunimit, si ai që kishin në projektin e tankut Altay. Ai tha se kjo do të ndihmojë në rritjen e kapaciteteve të industrisë së mbrojtjes së dy vendeve dhe në ruajtjen e paqes globale.
Presidenti koreano-jugor theksoi se të dy qeveritë ranë dakord të ofrojnë mbështetjen e nevojshme për të siguruar një proces të qetë negociatash dhe vlerësimi gjatë Projektit të Termocentralit në Sinop në Turqinë veriore.
Ai tha se kapacitetet e përparuara bërthamore të Seulit mund të ndihmojnë në zhvillimin e termocentralit bërthamor të Ankarasë dhe përshëndeti përfshirjen e kompanive të Koresë së Jugut në projektin e prodhimit vendas të bioteknologjisë në Turqi.
Lee njoftoi se ata ranë dakord të rifillojnë Komisionin e Përbashkët Ekonomik pas një pauze 10-vjeçare për të shqyrtuar progresin në fusha të ndryshme.
Ai gjithashtu theksoi se Turqia ka burime të pasura turistike, duke shtuar se vizitat midis dy vendeve janë në rritje të vazhdueshme.
– Seuli vlerëson përpjekjet e Ankarasë për paqe
Më tej, Lee theksoi se çështjet rajonale dhe globale, përfshirë Gadishullin Korean, po ashtu u diskutuan gjatë takimit me presidentin Erdogan.
“Falënderoj presidentin Erdogan dhe qeverinë turke për mbështetjen e tyre të vazhdueshme të politikës së qeverisë sonë ndaj Koresë së Veriut”, tha ai.
Presidenti koreano-jugor gjithashtu shprehu vlerësim për përpjekjet e Turqisë për paqe në Lindjen e Mesme dhe tha se vendi i tij e konsideron të rëndësishme punën e Ankarasë që synon të kontribuojë në zgjidhje për refugjatët sirianë.
Pas konferencës për media, presidenti Erdogan shtroi një darkë në nder të presidentit Lee. Në darkë morën pjesë edhe veteranë turq të luftës që morën pjesë në Luftën Koreane të viteve 1950-1953.
Gjatë ditës, Erdogan priti homologun e tij të Koresë së Jugut me një ceremoni zyrtare.