Presidenti kroat i bën thirrje qeverisë që t’i japë fund bashkëpunimit në mbrojtje me Izraelin

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, reagoi ndaj vizitës zyrtare në Izrael të ministrit kroat të Mbrojtjes, Ivan Anushiq, duke i bërë thirrje qeverisë që t‘i japë fund bashkëpunimit në mbrojtje me Izraelin, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetet sociale, Milanoviq kritikoi takimin e ministrit Anushiq me ministrin izraelit të Mbrojtjes, Yisrael Katz, në Tel Aviv sot.
Duke vënë në dukje se Anushiq ka zhvilluar disa takime në Izrael të përqendruara në bashkëpunimin në mbrojtje, Milanoviq deklaroi se: “Si Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura Kroate (OSRH), do të doja të deklaroja se OSRH nuk do të angazhohet në asnjë bashkëpunim ushtarak në të ardhmen me Izraelin”.
“Dua t’i drejtohem qeverisë përgjegjëse për prokurimin ushtarak. Bëj thirrje që t‘i jepet fund çdo bashkëpunimi të planifikuar, të ardhshëm ose të planifikuar me Izraelin në fushën e mbrojtjes”, shtoi Milanoviq.
Anushiq, i cili ndodhej sot në një vizitë zyrtare në Tel Aviv, deklaroi në një postim në rrjetet sociale se gjatë takimit të tij me Katz, ata diskutuan forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe krijimin e lidhjeve më të forta në fushën e mbrojtjes.