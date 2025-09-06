Presidenti libanez Aoun kërkon nga SHBA të ushtrojë presion mbi Izraelin për të tërhequr trupat

Presidenti libanez, Joseph Aoun, u takua me komandantin e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), Admiral Brad Cooper, në Pallatin Presidencial Baabda.
Gjatë takimit, Aoun i bëri thirrje SHBA-së të ushtrojë presion mbi Izraelin për të tërhequr trupat nga Libani dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme amerikane për ushtrinë libaneze, për të mundësuar kryerjen e misioneve të saj.
Cooper njoftoi se një komitet që mbikëqyr zbatimin e armëpushimit në Liban do të takohet të dielën për të diskutuar situatën.
Aoun gjithashtu deklaroi se ushtria libaneze ka përfunduar vendosjen e forcave në 85% të zonës në jug të lumit Litani, pjesë e armëpushimit që kërkon gjithashtu tërheqjen e Hezbollahut dhe Izraelit nga kjo zonë.
Izraeli vazhdon të mbajë prezencë ushtarake në pesë lokacione në jug të Libanit dhe nuk ka dhënë një afat të tërheqjes. /mesazhi