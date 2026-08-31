Presidenti libanez bën thirrje për zbatimin e plotë dhe të paanshëm të marrëveshjes kornizë me Izraelin

Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, bëri thirrje të hënën për zbatimin e plotë të një marrëveshjeje kornizë të sponsorizuar nga SHBA-ja mes Libanit dhe Izraelit, duke thënë se ajo duhet të zbatohet “nga të dyja palët, pa përzgjedhje”, transmeton Anadolu.
Aoun i bëri këto deklarata pas takimit me homologun e tij grek Konstantinos Tasulas në Athinë, ku po zhvillon një vizitë zyrtare, njoftoi presidenca libaneze në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Libani dhe populli i tij janë lodhur nga luftërat dhe qëllimi i negociatave me Izraelin është t’i japim fund gjendjes së armiqësisë”, tha Aoun, duke i bërë thirrje Greqisë që të ndihmojë, “në masën e mundshme”, për të siguruar zbatimin e marrëveshjes kornizë.
“Jemi të vendosur t’i japim fund gjendjes së armiqësisë dhe zgjidhja qëndron te diplomacia, jo te lufta”, tha ai.
Aoun shprehu gjithashtu mirënjohjen e Bejrutit ndaj Athinës për mbështetjen politike, humanitare dhe ushtarake për Libanin.
Ai tha se Libani synon të zhvillojë marrëdhëniet me Greqinë “në të gjitha nivelet, në mënyrë që t’u shërbejnë interesave të tyre të përbashkëta”.
“Stabiliteti i Libanit është thelbësor për stabilitetin e rajonit dhe Evropës dhe çdo paqëndrueshmëri atje do të kishte pasoja të gjera negative”, tha Aoun.
“Ne gjithmonë presim mbështetjen e miqve tanë, para së gjithash të Greqisë”, shtoi ai.
Që nga fillimi i marsit, Izraeli ka kryer sulme të gjera në jug të Libanit, duke pretenduar se ka në shënjestër Hezbollahun.
Hezbollahu është kundërpërgjigjur duke sulmuar forcat izraelite të dislokuara në jug të Libanit, duke i dhënë kështu fund efektivisht një armëpushimi që ishte në fuqi që nga fundi i vitit 2024.
Në qershor, Libani dhe Izraeli nënshkruan një marrëveshje kornizë të mbështetur nga SHBA-ja, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territori i pushtuar libanez dhe dislokimin e ushtrisë libaneze në zonat e liruara.
Marrëveshja parashikon gjithashtu çarmatimin e grupeve të armatosura, në referencë të Hezbollahut.