Presidenti libanez dhe ai francez diskutojnë për ndalimin e sulmeve izraelite dhe bisedimet trepalëshe

Presidenti libanez Joseph Aoun dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron diskutuan sot mbi përpjekjet për t’i dhënë fund sulmeve izraelite ndaj Libanit, në një kohë kur vazhdojnë negociatat libanezo-amerikano-izraelite dhe zbatimi i një “marrëveshjeje kornizë”, njoftoi presidenca libaneze, transmeton Anadolu.
Presidentët u takuan në Pallatin Elysee në Paris para një takimi përgatitor për një konferencë në mbështetje të ushtrisë libaneze dhe Forcave të Sigurisë së Brendshme, në kuadër të takimeve të Procesit të Akabës.
Aoun dhe Macron diskutuan mbi “përpjekjet për t’u dhënë fund sulmeve izraelite në dritën e negociatave libanezo-amerikano-izraelite dhe ‘marrëveshjes kornizë’”, thuhet në njoftimin e presidencës.
Korniza e negociatave të mbështetura nga SHBA-ja mes Libanit dhe Izraelit parashikon tërheqjen graduale të Izraelit, shtrirjen e autoritetit të shtetit libanez dhe marrëveshje të sigurisë përgjatë kufirit.
Aoun falënderoi Macronin për mbështetjen e Francës ndaj Libanit dhe vëmendjen e tij të vazhdueshme ndaj situatës si dhe përpjekjet për forcimin e autoritetit dhe sovranitetit të shtetit libanez dhe mbështetjen për institucionet e tij të sigurisë dhe ushtrisë.
Aoun mirëpriti një nismë të nisur nga Macron dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni për periudhën pas përfundimit të mandatit të Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL).
Në qershor, Franca dhe Italia propozuan krijimin e një force evropiane për të ndihmuar ushtrinë libaneze pasi ajo të vendoset përgjatë kufirit ndërkombëtar. Të dy vendet thanë se do të duhej të binin dakord për një “kuadër të përshtatshëm ligjor” për pjesëmarrjen.
Mandati i UNIFIL-it pritet të përfundojë në fund të vitit, në një kohë kur po zhvillohen diskutime ndërkombëtare për të ardhmen e pranisë ndërkombëtare në jug të Libanit.
Aoun dhe Macron ranë dakord të ruajnë komunikimin dhe të forcojnë bashkëpunimin, veçanërisht në sektorët ekonomikë dhe energjetikë, përfshirë rifillimin e kërkimeve për naftë dhe gaz në blloqet detare të Libanit.
Aoun ndodhet në Paris për të marrë pjesë në takimin përgatitor. Presidenca libaneze tha se konferenca synon mobilizimin e mbështetjes ndërkombëtare për plotësimin e nevojave të ushtrisë libaneze dhe Forcave të Sigurisë së Brendshme për pajisje, trajnime dhe forcimin e kapaciteteve.
Izraeli, i cili nisi sulmin e tij të fundit ndaj Libanit në mars, vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, përfshirë pozicione që i ka mbajtur prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë operacioneve ushtarake në vitet e fundit.