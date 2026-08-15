Presidenti më i vjetër në botë u nis për “vizitë të shkurtër” në Evropë. S’është kthyer që dy muaj

Paul Biya fitoi zgjedhjet e tij të para presidenciale në Kamerun, në vitin 1984. Tani Biya është 93 vjeç dhe ende president. Vitin e kaluar, ai fitoi një mandat të tetë, i cili mund ta mbajë në pushtet deri kur të jetë pothuajse 100 vjeç.
Megjithatë, gjatë dy muajve të fundit, njeriu që ka qeverisur Kamerunin që nga viti 1982 – kur si kryeministër mori pushtetin pas dorëheqjes së presidentit të atëhershëm – është mijëra kilometra larg vendit. Ai u largua më 7 qershor për atë që zyra e tij e përshkroi si një “qëndrim të shkurtër privat në Evropë”, por tashmë kjo është mungesa e tij më e gjatë e pandërprerë nga vendi në shumë vite.
Javën e kaluar, zëdhënësi i qeverisë, René Emmanuel Sadi, i tha radios franceze RFI se Biya ndodhej në Gjenevë të Zvicrës dhe se nuk ishte i shtruar në spital, por nuk dha më shumë detaje për vendndodhjen e tij, raportoi CNN.
Një president që shihet rrallë
Biya është presidenti i dytë i Kamerunit që nga pavarësia në vitin 1960 dhe një nga udhëheqësit më jetëgjatë në pushtet në botë. Ai fitoi për herë të parë detyrën në vitin 1984, nën një sistem njëpartiak, dhe më pas fitoi edhe gjashtë zgjedhje të tjera, pasi u vendos sistemi shumëpartiak.
Gjatë presidencës së tij, ai ka kaluar periudha të gjata jashtë vendit. Por mungesa e tij e fundit ka rikthyer pyetjet mbi gjendjen e tij shëndetësore dhe se kush po e drejton vendin ndërsa ai ndodhet jashtë.
Thashethemet për shëndetin dhe vendndodhjen e Biyas kanë qenë prej kohësh pjesë e jetës publike në Kamerun, ku ai shihet rrallë në publik. Zyra e tij është detyruar vazhdimisht të hedhë poshtë spekulimet se ai është i sëmurë rëndë ose se ka vdekur. Në vitin 2024, qeveria ndaloi diskutimet mediatike mbi shëndetin e tij, duke i cilësuar ato si çështje të sigurisë kombëtare.
Për miliona kamerunas, Biya është i vetmi president që kanë njohur ndonjëherë.
Zëdhënësi i qeverisë, Sadi, i hodhi poshtë shqetësimet për një vakum pushteti, duke i thënë RFI-së se “presidenti Paul Biya është gjallë” dhe se “së shpejti do të kthehet”.
Kurdo që Biya të largohet përfundimisht nga detyra, pasardhësi i tij do të trashëgojë një vend që përballet gjithashtu me sulme nga militantët e Boko Haramit në veri dhe me zhgënjim të thellë ekonomik te të rinjtë. /koha