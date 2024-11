Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas ka uruar Donald Trump në një telefonatë, ka raportuar agjencia e lajmeve Wafa, duke shprehur gatishmërinë e tij për të punuar me të për të arritur një paqe “të drejtë dhe gjithëpërfshirëse”.

Trump theksoi se ai do të punojë për të ndaluar luftën dhe do të punojë me palët e interesuara në rajon për të arritur paqen, shtoi raporti.