Presidenti polak deklaron se rendi kushtetues është shkelur, thërret bisedime urgjente pas përplasjes në gjykatë

Presidenti polak Karol Nawrocki thirri të shtunën bisedime urgjente me partitë parlamentare, duke deklaruar se rendi kushtetues i Polonisë është shkelur pas një përplasjeje gjatë natës në Gjykatën Kushtetuese në Varshavë, raporton Anadolu.
“Sonte ka pasur shkelje të rendit kushtetues të Republikës së Polonisë dhe marrje me forcë të një organi kushtetues shtetëror”, tha Nawrocki.
Presidenti e bëri këtë deklaratë pasi kaloi disa orë brenda ndërtesës së kontestuar të gjykatës. Ai ndërpreu para kohe një vizitë zyrtare në Senegal dhe u kthye në Varshavë të premten vonë, ndërsa tensionet lidhur me kontrollin e gjykatës u përshkallëzuan.
Ai paralajmëroi se përplasja përbënte kërcënim për sigurinë e brendshme të Polonisë.
“Në lidhje me kërcënimin ndaj sigurisë së brendshme të Republikës së Polonisë, sot po thërras konsultime urgjente me përfaqësuesit e forcave parlamentare, me qëllim stabilizimin e situatës politike dhe rivendosjen e rendit kushtetues”, tha ai.
Pas kthimit në Varshavë, Nawrocki u takua me kryetarin e parë të Gjykatës Supreme, Zbigniew Kapinski, para se të udhëtonte drejt Gjykatës Kushtetuese rreth orës 01:00.
Brenda ndërtesës, ai u përball me Anna Korwin-Piotrowskan dhe gjyqtarë të tjerë, statusin e të cilëve ai dhe udhëheqja e mëparshme e gjykatës nuk e njohin.
“Ne jemi gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese”, i tha Korwin-Piotrowska.
“Ju nuk jeni gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese”, u përgjigj Nawrocki, sipas një videoje të regjistruar brenda ndërtesës.
Presidenti qëndroi në gjykatë deri pak para orës 05:00.
Më vonë, ai kërkoi që policia të largohej nga hapësirat e gjykatës dhe tha se i kishte mundësuar Bartlomiej Sochanskit, të cilin e njeh si nënkryetar të ligjshëm të gjykatës, të hynte në ndërtesë.
– Mosmarrëveshja për kontrollin e Gjykatës Kushtetuese
Përplasja shënoi përshkallëzim të mosmarrëveshjes mes Nawrockit dhe qeverisë së kryeministrit Donald Tusk lidhur me legjitimitetin dhe kontrollin e Gjykatës Kushtetuese të Polonisë.
Përplasja shpërtheu të premten, pasi Korwin-Piotrowska njoftoi pezullimin e përkohshëm nga detyra të kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Bogdan Swieczkowski, dhe Sochanskit.
Llogaria zyrtare e gjykatës në platformën sociale amerikane X, e kontrolluar nga udhëheqja e mëparshme, e kundërshtoi këtë veprim dhe pretendoi se faqja e saj e internetit ishte marrë nën kontroll në mënyrë të paligjshme.
Ajo akuzoi gjithashtu personat e përfshirë për kryerjen e një “grushti shteti”.
Policia u vendos përreth gjykatës, por tha se nuk kishte hyrë në ndërtesë.
Tusk mbrojti përpjekjet për të ndryshuar institucionet e formësuara gjatë tetë viteve të qeverisjes së partisë Ligj dhe Drejtësi (PiS), duke thënë se rivendosja e shtetit të së drejtës kërkon “veprime vendimtare”.
Ndërkohë, ministri i Drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm, Waldemar Zurek, kritikoi sjelljen e Nawrockit brenda gjykatës dhe kërkoi që prokurorët të hetojnë incidentin.