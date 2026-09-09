Presidenti Putin: Rusia dhe Vietnami vazhdojnë bashkëpunimin në kulturë, arsim dhe siguri

Presidenti rus, Vladimir Putin, tha të mërkurën se vendi i tij dhe Vietnami vazhdojnë të punojnë në lidhje me bashkëpunimin në kulturë, arsim dhe siguri, transmeton Anadolu.
Në komentet përpara një takimi me Presidentin e Vietnamit, To Lam, në Moskë, Putin tha se Rusia dhe kombi i Azisë Juglindore po zhvillojnë në mënyrë aktive lidhje dypalëshe, duke përfshirë edhe vëllimin tregtar.
“Ne vazhdojmë të punojmë në të gjitha fushat e tjera, duke përfshirë kulturën, arsimin dhe sigurinë. Ne kemi projekte të provuara dhe iniciativa të reja emocionuese”, tha Putin.
Duke kujtuar takimet që homologu i tij vietnamez zhvilloi një ditë më parë, Putin shprehu besim se nënshkrimi i marrëveshjeve do të “sigurojë një bazë të fortë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënies sonë të veçantë strategjike”.
To Lam falënderoi Putinin për mbështetjen dhe inkurajimin e tij për të zhvilluar bashkëpunimin dypalësh midis Vietnamit dhe Rusisë, duke thënë se ai dëshiron të diskutojë me të një sërë çështjesh që i konsiderojnë “strategjike dhe urgjente në bashkëpunimin tonë dypalësh”.
“Vietnami vazhdimisht i kushton rëndësi të madhe zhvillimit të marrëdhënieve me Rusinë dhe i konsideron ato si përparësi; kjo përfaqëson një kurs të qëndrueshëm dhe një zgjedhje kyçe strategjike brenda politikës së përgjithshme të jashtme të Vietnamit”, tha presidenti.
Ai tha se Vietnami nuk ka lëkundur ose ndryshuar qëndrimin e tij në lidhje me ruajtjen e marrëdhënieve të mira me Rusinë, pavarësisht reagimit nga disa vende.
“Vietnami vlerëson shumë dhe vlerëson thellësisht ndikimin dhe statusin e Rusisë, si dhe rolin personal dhe autoritetin e Presidentit Putin në formësimin e një rendi të ri botëror shumëpolar dhe sigurimin e sigurisë globale të energjisë dhe ushqimit”, shtoi To Lam.
Presidenti vietnamez mbërriti në Moskë të hënën për një vizitë shtetërore dhe u takua me një numër zyrtarësh kryesorë rusë, përfshirë kryeministrin Mikhail Mishustin. Ai vizitoi Rusinë për herë të fundit në maj 2025.