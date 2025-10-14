Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa do të zhvillojë vizitën e parë në Rusi të mërkurën

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa pritet të vizitojë Rusinë të mërkurën për një seri takimesh zyrtare, sipas informacioneve që Anadolu ka siguruar nga burime pranë qeverisë siriane.
Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Rusi.
Vizita vjen më shumë se një muaj pasi zëvendëskryeministri rus Alexander Novak vizitoi Damaskun më 9 shtator, ku diskutoi disa çështje, përfshirë bashkëpunimin në fushën e energjisë dhe ndihmën humanitare, me zyrtarë të lartë sirianë.
Bashar al-Assad, i cili kishte qeverisur Sirinë për gati 25 vjet, u largua drejt Rusisë në fund të vitit 2024, duke përfunduar sundimin dhjetëvjeçar të Partisë Baath që filloi në 1963. Një administratë e re tranzitore, e udhëhequr nga Sharaa, u formua në janar.