Presidenti sirian Al-Sharaa diskuton për zhvillimet në Siri dhe rajon me të dërguarin amerikan

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa zhvilloi sot bisedime në Damask me të dërguarin amerikan Tom Barrack për të diskutuar mbi zhvillimet në Siri dhe rajon, transmeton Anadolu.
Al-Sharaa u takua me ambasadorin Barrack në Pallatin e Popullit, në prani të ministrit të Jashtëm Asaad al-Shaibani, sipas një deklarate të presidencës siriane.
“Bisedimet mbuluan bashkëpunimin dhe koordinimin për një sërë çështjesh me interes të përbashkët, duke i shërbyer interesave të të dy vendeve dhe duke kontribuar në rritjen e sigurisë dhe stabilitetit”, thuhet në deklaratë.
Presidenca nuk ka specifikuar se cilat çështje janë diskutuar gjatë takimit dhe as nuk ka dhënë detaje të mëtejshme rreth bisedimeve. Më 24 gusht, SHBA-ja hoqi përcaktimin e Sirisë si “shtetëror sponsor i terrorizmit”.
Washingtoni revokoi gjithashtu përcaktimin e tij të Hayat Tahrir al-Sham si një entitet global terrorist i caktuar posaçërisht dhe e hoqi grupin nga lista e sanksioneve të Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC).
Më parë, SHBA-ja hoqi sanksionet e saj ndaj Sirisë sipas një urdhri ekzekutiv të lëshuar në qershor 2025, pas përmbysjes së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor 2024.