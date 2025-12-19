Presidenti sirian falënderon Turqinë, SHBA-në, Arabinë Saudite dhe Katarin për heqjen e sanksioneve të Aktit Cezar

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa falënderoi liderët e Turqisë, SHBA-së, Arabisë Saudite dhe Katarit për rolin e tyre në heqjen e sanksioneve të Aktit Cezar ndaj vendit, transmeton Anadolu.
Deklarata e presidentit sirian erdhi përmes një videoje të shkurtër të publikuar në llogarinë e tij në rrjetin social amerikan X, pasi presidenti Donald Trump nënshkroi Aktin e Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare për vitin 2026, duke i dhënë fund zyrtarisht sanksioneve të vendosura sipas Aktit Cezar gjatë sundimit të regjimit të rrëzuar të Bashar al-Asadit.
“Popull i madh sirian, sot po ju drejtohem nga shpatet e Malit Qasioun (në kryeqytetin Damask) me urime dhe falënderime për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë. Sot do të jetë dita e parë e Sirisë pa sanksione, me hirin e Zotit të Madhëruar, dhe më pas falë përpjekjeve tuaja dhe durimit tuaj për 14 vjet”, tha ai.
“Falënderime të mëdha për të gjithë ata që sakrifikuan dhe duruan gjatë periudhës së revolucionit të bekuar sirian — për të gjithë ata që thithën gazra kimike, për të gjithë ata që emigruan dhe lanë tokën e tyre, për të gjithë ata që u mbytën në dete, dhe për gjakun e dëshmorëve, sakrificat e të cilëve e ujitën këtë tokë të bekuar derisa arritëm këtë fitore të madhe, të kurorëzuar — me hirin e Zotit — me heqjen e plotë të kufizimeve ndaj Sirisë”, deklaroi Sharaa.
Udhëheqësi sirian shprehu “falënderime të thella dhe të veçanta për presidentin Donald Trump për përgjigjen ndaj thirrjes së popullit sirian (për heqjen e sanksioneve), si dhe për anëtarët e Kongresit për vlerësimin e sakrificave të popullit sirian dhe për përgjigjen ndaj thirrjes së tyre duke hequr sanksionet ndaj Sirisë”.
Ai falënderoi gjithashtu presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, për rolin e tyre në përfundimin e sanksioneve.
Sharaa shprehu gjithashtu “falënderime të thella” për të gjitha vendet arabe, islame dhe evropiane që mbështetën popullin sirian gjatë luftës në vend, si dhe për ato që mbështetën heqjen e sanksioneve gjatë vitit të kaluar.
“Akti i Cezarit për Mbrojtjen e Civilëve Sirianë” i vitit 2019 i mundësonte SHBA-së të vendoste sanksione ekonomike dhe ndalime udhëtimi ndaj kujtdo, sirian apo të huaj, që ndihmonte sektorët ushtarakë, të inteligjencës, aviacionit apo të prodhimit të energjisë të regjimit të mëparshëm të Asadit.
Ai gjithashtu synonte individë dhe entitete që ndihmonin regjimin të siguronte mallra, shërbime ose teknologji që mundësonin operacione ushtarake.
Asadi, udhëheqës i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ishte në pushtet që nga viti 1963. Në janar u formua një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa.