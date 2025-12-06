Presidenti sirian paralajmëron Izraelin kundër manipulimit të marrëveshjes së armëpushimit të vitit 1974

Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, ka paralajmëruar se çdo përpjekje nga Izraeli për të ndryshuar Marrëveshjen e Shkëputjes të vitit 1974 ose për të ndjekur marrëveshje alternative, duke përfshirë një zonë tampon të propozuar, do ta shndërronte rajonin në “një vend të rrezikshëm me pasoja të panjohura”, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një seance dialogu në Forumin e Dohas 2025, presidenti al-Sharaa tha se Izraeli po përpiqet të “eksportojë krizat e tij në vende të tjera” dhe të shmangë përgjegjësinë për masakrat e vazhdueshme në Gaza.
Ai akuzoi Izraelin se po justifikon të gjitha veprimet nën pretekstin e shqetësimeve të sigurisë, ndërsa Siria që nga çlirimi i saj ka “dërguar mesazhe pozitive që synojnë forcimin e stabilitetit rajonal”.
Presidenti sirian tha se vendi i tij këmbëngul se Izraeli duhet t’i përmbahet në mënyrë të rreptë marrëveshjes së vitit 1974 që rregullon vijën e armëpushimit në Lartësitë e Golanit.
Ai vuri në dyshim logjikën që qëndron pas thirrjeve për një zonë tampon të çmilitarizuar, duke theksuar se propozime të tilla nuk arrijnë të adresojnë se kush do ta sigurojë zonën nëse forcat siriane përjashtohen.
“Ka shumë pyetje rreth kërkesës për një zonë të çmilitarizuar. Kush do ta mbrojë këtë zonë nëse ushtria siriane nuk është e pranishme? Çdo marrëveshje duhet të garantojë interesat e Sirisë. Siria është pala e ekspozuar ndaj sulmeve izraelite, kështu që kush ka më shumë të drejtë të kërkojë tërheqje dhe rregullime sigurie?”, u shpreh al-Sharaa.