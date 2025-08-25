Presidenti sirian sinjalizon përparim në një marrëveshje të mundshme sigurie me Izraelin

Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, sinjalizoi përparim në një marrëveshje të mundshme sigurie me Izraelin në një takim me një delegacion të mediave arabe, transmeton Anadolu.
Në komentet e transmetuara nga “Siria TV”, Al-Sharaa tha se ka “diskutime të avancuara mbi një marrëveshje të mundshme sigurie midis Damaskut dhe Tel Avivit”, duke vënë në dukje se “çdo marrëveshje do të bazohet në vijën e armëpushimit të vitit 1974”.
Ai shtoi se nuk do të hezitonte të merrte “çdo marrëveshje ose vendim që i shërben interesave të Sirisë dhe rajonit”.
Të martën e kaluar, ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, zhvilloi bisedime me një delegacion izraelit në Paris mbi uljen e tensioneve, mosndërhyrjen në punët e Sirisë dhe arritjen e marrëveshjeve për të mbështetur stabilitetin rajonal, njoftoi SANA.
Thuhet se diskutimet trajtuan gjithashtu “monitorimin e armëpushimit në provincën Suwayda në Sirinë jugore dhe riaktivizimin e marrëveshjes së vitit 1974”.
Sipas agjencisë së lajmeve, bisedimet janë të ndërmjetësuara nga SHBA-ja dhe pjesë e përpjekjeve diplomatike “për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin në Siri dhe për të ruajtur unitetin dhe integritetin e saj territorial”.
Marrëveshja e Çlirimit Siri-Izrael e vitit 1974 midis Sirisë dhe Izraelit, pas luftës së tetorit 1973, synon të ndajë forcat ndërluftuese dhe t’i japë fund përplasjeve të drejtpërdrejta midis dy palëve.
Marrëveshja vendosi për tërheqjen e trupave dhe vendosjen e dy vijave kryesore, të njohura si vijat Alfa dhe Bravo, që ndajnë pozicionet ushtarake siriane dhe izraelite.
Një zonë tampon u krijua midis dy vijave nën mbikëqyrjen e Forcës Vëzhguese të Çlirimit të OKB-së (UNDOF).