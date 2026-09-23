Presidenti turk dhe kryeministri britanik diskutojnë çështjet rajonale dhe globale në takimin e parë ballë për ballë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri britanik Andy Burnham të martën diskutuan çështje rajonale dhe globale, si dhe marrëdhëniet dypalëshe, në takimin e tyre të parë ballë për ballë, të zhvilluar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të 81-të të OKB-së, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit, presidenti Erdogan tha se marrëdhëniet mes dy vendeve po forcohen në të gjitha fushat, sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës turke.
Erdogan shprehu besimin se bashkëpunimi mund të avancohet më tej përmes hapave në disa fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe tregti.
Duke iu referuar agresionit të Izraelit në rajon, Erdogan tha se Tel Avivi ka dëshmuar vazhdimisht përmes veprimeve të tij se nuk kërkon paqe në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar rëndësinë e presionit nga komuniteti ndërkombëtar.
Ai tha se tensionet po rriten në Iran dhe Ukrainë dhe se arritja e një marrëveshjeje për Ngushticën e Hormuzit mund të ndihmojë në rifillimin e procesit të negociatave.
Presidenti Erdogan tha se për Ukrainën mbizotëron një situatë ngërçi, duke shtuar se sulmet ndaj anijeve tregtare turke ose të huaja në Detin e Zi po e bëjnë situatën edhe më të ndërlikuar.
Udhëheqësi turk tha se asnjë formulë lidhur me Qipron nuk do të prodhonte rezultate nëse nuk njihen barazia sovrane dhe statusi ndërkombëtar i turqve qipriotë.
Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, ministri i Thesarit dhe Financave Mehmet Simsek, këshilltari i tij kryesor Akif Cagatay Kilic dhe zyrtarë të tjerë.