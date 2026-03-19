Presidenti turk dhe kryeministri pakistanez diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, diskutuan të enjten nëpërmjet telefonit marrëdhëniet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe situatën e fundit në Afganistan, transmeton Anadolu.
“Turqia vazhdon përpjekjet e saj të orientuara drejt paqes lidhur me konfliktet në rajon dhe do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për të siguruar stabilitet dhe paqe”, ka thënë Erdogan gjatë bisedës telefonike, sipas një njoftimi të Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë në platformën sociale turke NSosyal.
Presidenti ka theksuar gjithashtu se paqja dhe siguria e Pakistanit janë të rëndësishme për Turqinë dhe se Ankaraja do të vazhdojë të punojë së bashku për stabilitet të qëndrueshëm.
Erdogan ka thënë se është e pamundur që Turqia të pranojë provokimet që synojnë Xhaminë Al-Aksa në Kuds, kiblen e parë të Islamit, dhe se bota islame nuk mund të qëndrojë në heshtje.
Ai gjithashtu e ka uruar Sharifin me rastin e Fitër Bajramit.
– Zhvillimet Pakistan-Afganistan
Pakistani njoftoi të mërkurën se ka pezulluar “përkohësisht” “operacionin ushtarak” në Afganistan për festën e Bajramit, pas kërkesave nga Turqia, Arabia Saudite dhe Katari.
Më vonë, zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid, gjithashtu njoftoi ndalimin e përkohshëm të operacioneve para Fitër Bajramit, duke përmendur vullnetin e mirë dhe kërkesat nga Arabia Saudite, Turqia dhe Katari.
Marrëdhëniet midis Afganistanit dhe Pakistanit janë përkeqësuar në javët e fundit, pasi tensionet kufitare janë përshkallëzuar, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale.
Që nga fundi i shkurtit, përleshjet ndërkufitare kanë lënë të paktën 107 të vrarë në të dyja anët, përfshirë 13 ushtarë dhe pesë civilë në Pakistan, ndërsa një ushtar rezulton ende i zhdukur.
Autoritetet afgane raportojnë se 13 ushtarë dhe 76 civilë janë vrarë në Afganistan, pa përfshirë viktimat më të fundit nga sulmi i së hënës.
Misioni i Ndihmës i OKB-së në Afganistan raportoi për 76 civilë të vrarë dhe 213 të plagosur në Afganistan midis 26 shkurtit dhe 16 marsit, pa përfshirë incidentin në Spitalin për Trajtimin e Varësisë Omid në Kabul, ku zyrtarët afganë pretendojnë se 408 persona u vranë nga sulmet ajrore pakistaneze.
Islamabadi akuzon Afganistanin për strehimin e grupeve militante kundër Pakistanit, gjë që Kabuli e mohon.