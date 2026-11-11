Presidenti turk dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-së mbjellin fidanë ulliri në samitin COP31

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, mbollën të martën fidanë ulliri në margjinat e Samitit të Liderëve të COP31 në Antalya, raporton Anadolu.
Erdogan dhe Guterres morën pjesë në samit, i cili u mbajt në Qendrën EXPO të Antalyas, ku iu bashkuan një aktiviteti për mbjelljen e pemëve, në kuadër të Ditës Kombëtare të Pyllëzimit të Turqisë, që shënohet më 11 nëntor.
Aktiviteti ishte pjesë e një nisme mbarëkombëtare, e zhvilluar njëkohësisht në të 81 provincat e vendit.
Në aktivitet morën pjesë gjithashtu ministri i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, si dhe ministri i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ibrahim Yumaklı.