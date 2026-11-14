Presidenti turk Erdogan dhe homologu i tij bolivian diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe

Erdogan tha se Turqia e konsideron Bolivinë një partnere kyçe në Amerikën Latine, duke theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, veçanërisht në atë të mbrojtjes
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij bolivian, Rodrigo Paz Pereira, kanë diskutuar në Stamboll marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale, transmeton Anadolu.
Siç njofton Drejtoria e Komunikimeve, Erdogan tha se Turqia e konsideron Bolivinë një partnere kyçe në Amerikën Latine, duke theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, veçanërisht në atë të mbrojtjes.
Erdogan gjithashtu theksoi se marrëveshjet që aktualisht janë në agjendë, të bazuara në qasjen “përfitim i ndërsjellë”, do të forcojnë kornizën ligjore të marrëdhënieve dypalëshe.
Ai shtoi se të dy vendet mund të vazhdojnë të ndërmarrin hapa për të rritur bashkëpunimin në fusha me potencial të konsiderueshëm, veçanërisht në sektorin minerar.