Presidenti turk Erdoğan pret një delegacion të Unionit Ndërkombëtar të Dijetarëve Myslimanë

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, priti sot një delegacion nga Unioni Ndërkombëtar i Dijetarëve Myslimanë (IUMS), të cilët ndodheshin në Stamboll për të marrë pjesë në konferencën tetëditore të titulluar “Një përgjegjësi islame dhe humanitare: Gaza”, raporton Anadolu.
Konferenca, e organizuar bashkërisht nga IUMS-ja dhe Fondacioni i Dijetarëve Islamë të Turqisë, mblodhi së bashku 150 dijetarë islamë nga 50 vende në Ishullin e Demokracisë dhe Lirive.
Erdoğan u takua me dijetarët në Rezidencën Hayreddin Pasha në lagjen Sultanahmet të Stambollit.