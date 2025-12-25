Presidenti turk i shpreh ngushëllime kreut të Këshillit Presidencial të Libisë pas rrëzimit vdekjeprurës të avionit

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i shprehu ngushëllimet e tij Kryetarit të Këshillit Presidencial të Libisë, Mohammad al-Manfi, në një bisedë telefonike pas aksidentit ajror që u mori jetën shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Libisë dhe zyrtarëve shoqërues, njoftoi Drejtoria turke e Komunikimeve, transmeton Anadolu.
Erdogan i përcolli ngushëllimet e tij Këshillit Presidencial të Libisë për vdekjen e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, gjeneral Mohamed Ali Al-Haddad, dhe zyrtarëve shoqërues në aksident, thuhet në deklaratën e drejtorisë.
Presidenti theksoi se operacionet e rikuperimit dhe hetimet në vendngjarje po “vazhdojnë pa ndërprerje”.
Duke theksuar forcën e marrëdhënieve dypalëshe, Erdogan tha se “Marrëdhëniet mes dy vendeve tona mike dhe vëllazërore mbeten jashtëzakonisht të forta” dhe siguroi se Ankaraja do të “vazhdojë të ofrojë gjithë mbështetjen e nevojshme për Libinë”.
Të martën, avioni i tipit Falcon 50 u rrëzua pasi u ngrit nga Aeroporti Esenboga i Ankarasë me destinacion Tripolin, kryeqytetin libian.
Avioni u gjet rreth dy kilometra në jug të lagjes Kesikkavak, në rrethin Haymana të kryeqytetit turk, Ankara.
Operacionet e kërkimit vazhduan gjatë natës pavarësisht reshjeve të dendura të shiut dhe mjegullës, ndërsa zyrtarët po mbikëqyrin përpjekjet nga një qendër mobile koordinimi e ngritur nga agjencia turke e menaxhimit të fatkeqësive, AFAD.