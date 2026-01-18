Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Presidenti turk i thotë homologut sirian se “eliminimi i plotë i terrorizmit”...

Presidenti turk i thotë homologut sirian se “eliminimi i plotë i terrorizmit” është jetik për Sirinë dhe rajonin

Eliminimi i plotë i terrorizmit nga territori sirian është i domosdoshëm si për Sirinë, ashtu edhe për gjithë rajonin, i ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan homologut të tij sirian Ahmad al-Sharaa gjatë një bisede telefonike të dielën, transmeton Anadolu.

“Mbështetja e Turqisë për Sirinë në shumë fusha, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit, do të vazhdojë të rritet”, i ka thënë Erdogan al-Sharaas, bëri të ditur drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, në një deklaratë në platformën sociale turke NSosyal.

Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet e fundit në Siri, ndërsa Erdogan theksoi se Turqia i kushton rëndësi integritetit territorial, unitetit, kohezionit, stabilitetit dhe sigurisë së Sirisë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram