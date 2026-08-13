Presidenti turk: ​​PKK-ja e ka kuptuar se nuk mund t’i arrijë qëllimet separatiste

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, të enjten tha se PKK-ja e ka kuptuar se nuk do të jetë në gjendje t’i arrijë synimet e saj separatiste, transmeton Anadolu.
“Organizata e ka kuptuar, si rezultat i luftës sonë të vendosur brenda dhe jashtë vendit, se nuk mund t’i arrijë objektivat e saj separatiste. Ajo është detyruar të pranojë se nuk mund t’i arrijë qëllimet e saj as në Siri dhe as në vendin tonë”, tha Erdogan në fjalimin e tij gjatë pritjes së familjeve të ushtarëve të rënë dhe veteranëve në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara.
Ai tha se gjatë procesit “Turqia pa terror” nuk do të ketë kompromis sa u përket karakteristikave themelore të shtetit turk, vlerave të kombit apo ndjeshmërive të familjeve të ushtarëve të rënë dhe veteranëve.
“Ne asnjëherë nuk kemi marrë pjesë në ndonjë nismë që do t’ju bënte të ulni kokën nga turpi. Të mos keni asnjë dyshim se as në të ardhmen nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë”, shtoi ai.
“Njësitë tona të sigurisë do të vazhdojnë të monitorojnë çdo fazë të procesit”, tha Erdogan.
Presidenti deklaroi se Turqia dhe flamuri i saj kombëtar i janë besuar kombit nga ushtarët e rënë dhe veteranët, duke shtuar se qeveria ka mobilizuar burimet shtetërore për të mbështetur familjet e tyre dhe veteranët.
“Ne kemi qëndruar gjithmonë pranë jush përmes ministrive, institucioneve parlamentare dhe strukturave tona partiake. Do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme brenda mundësive të shtetit tonë”, tha Erdogan.
Ai tha se parlamenti këtë javë ndërmori një “hap të rëndësishëm” në kuadër të procesit “Turqia pa terror”, i cili synon eliminimin e terrorizmit nga vendi.
Erdogan shtoi se fuqia dhe ndikimi rajonal i Turqisë janë bërë të qarta dhe tha se procesi aktual përfaqëson fazën përfundimtare të përpjekjeve shumëvjeçare kundër terrorizmit.
“Ne po e zhvillojmë këtë proces me shumë kujdes, mbi bazën e ligjit dhe demokracisë, pa cenuar kujtimin e dëshmorëve tanë”, tha ai.
“Njësitë tona të sigurisë do të vazhdojnë të ndjekin çdo fazë të procesit. Bordi i kryesuar nga zëvendëspresidenti ynë do të monitorojë gjithashtu hapat e ndërmarrë dhe punën e kryer”, shtoi ai.
Erdogan tha se qeveria do të vazhdojë ta trajtojë çështjen me kujdes dhe me durim, maturi dhe qetësi, me synimin për ta çliruar përgjithmonë Turqinë nga terrorizmi.
Ai paralajmëroi gjithashtu se disa parti politike, grupe apo qarqe të tjera mund të përpiqen ta shfrytëzojnë procesin për përfitimet e tyre.
“Ju kërkoj të jeni veçanërisht vigjilentë ndaj përpjekjeve të tilla dhe të vazhdoni t’i besoni shtetit tuaj”, u tha Erdogan familjeve dhe veteranëve.