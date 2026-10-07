Presidenti turk premton veprime vendimtare për problemet në një pjesë të tregut të fondeve

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia po ndërmerr hapa vendimtar për të trajtuar problemet në një pjesë të tregut të fondeve, duke u zotuar se autoritetet nuk do të tolerojnë neglizhencën, shkeljet e ligjit apo keqpërdorimet, raporton Anadolu.
“Po trajtojmë çështjen që është shfaqur në një pjesë të caktuar të tregut të fondeve dhe po ndërmarrim një nga një hapat e nevojshëm me vendosmëri të madhe”, tha Erdogan.
Ai i bëri komentet në një takim me anëtarët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti) në Ankara, në kuadër të hapjes së vitit të ri legjislativ.
“Menaxhimi ynë ekonomik po e ndjek çështjen, po merr masa dhe po zbaton hapat e nevojshëm për të siguruar që tregjet financiare të dalin më të forta nga kjo krizë”, tha Erdogan.
Ai tha se Këshilli Shtetëror i Mbikëqyrjes po zhvillon një hetim gjithëpërfshirës lidhur me çështjen e fondeve dhe u zotua se autoritetet nuk do të tolerojnë shkeljet.
“Këshilli Shtetëror i Mbikëqyrjes po e shqyrton këtë çështje në të gjitha dimensionet e saj. Nuk do të tolerojmë as neglizhencën më të vogël dhe asnjë shkelje të ligjit dhe rregullave”, shtoi ai.
Presidenti turk gjithashtu theksoi Bordin e sapokrijuar të Koordinimit të Fondeve, të kryesuar nga nënpresidenti Cevdet Yılmaz, duke u shprehur se detyra e tij kryesore është zgjidhja e çështjes.
“Agjenda kryesore e Bordit të Koordinimit të Fondeve, i krijuar nën drejtimin e nënpresidentit tonë, është të sigurojë zgjidhjen e kësaj çështjeje. Bordi ynë do të punojë intensivisht dhe do ta kapërcejë shpejt këtë problem, i cili ka hedhur një hije të padrejtë mbi tregjet tona të kapitalit”, tha Erdogan.
– Qeveria premton mbrojtjen e investitorëve
Erdogan tha se qeveria po e monitoron çështjen edhe nga këndvështrimi i investitorëve dhe po punon për të siguruar që kursimet e qytetarëve të kthehen pa krijuar barrë shtesë për publikun.
“Po e ndjekim çështjen edhe nga këndvështrimi i investitorëve. Pa i ngarkuar barrë publikut, po kryejmë proceset e nevojshme për të siguruar që kursimet e qytetarëve tanë të paguhen”, tha ai.
Ai paralajmëroi se ata që përpiqen ta shfrytëzojnë situatën në fund do të humbasin, ndërsa Turqia dhe qytetarët e saj do të dalin më të fuqishëm.
“Ata që bëjnë tregti me fatkeqësinë në përpjekje për ta dobësuar ekonominë turke do të humbasin, ndërsa vendi dhe kombi ynë do të fitojnë shumëfish më tepër”, tha Erdogan.
“Tregjet turke të kapitalit do të çlirohen nga pesha e tyre e vdekur, do të pastrohen nga parazitët që ushqehen me kursimet e investitorëve të vegjël dhe tregu ynë financiar do të vazhdojë rrugëtimin e tij”, shtoi ai.
Erdogan paralajmëroi gjithashtu personat e akuzuar për përfitime të paligjshme se do të përballen me përgjegjësi.
Ai shtoi se dimensioni politik i hetimit nuk mund të ndahet nga çështjet më të gjera të moralit dhe besimit.
“Për ne, dimensioni politik i çështjes nuk është kurrë i ndarë nga ndërgjegjja, morali dhe besimi”, tha Erdogan.
– Erdogan thekson performancën ekonomike
Më tej, presidenti turk tha se qeveria është e kënaqur që presionet inflacioniste mbi qiratë, arsimin dhe çmimet e ushqimeve kanë filluar të zbuten, ndërsa theksoi angazhimin e saj për mbrojtjen e punësimit dhe mirëqenies.
“Jemi të vendosur të mbrojmë vendet e punës dhe mirëqenien e njerëzve tanë. Pavarësisht kostos, jemi të vendosur të mos bëjmë kompromis për këtë çështje”, tha ai.
Erdogan theksoi gjithashtu performancën e Turqisë në eksporte, duke shtuar se eksportet janë rritur ndjeshëm që nga ardhja në pushtet e qeverisë së tij.
“Jemi krenarë që kemi rritur eksportet tona nga 36 miliardë dollarë, kur morëm drejtimin në vitin 2002, në 284 miliardë dollarë”, tha ai.