Presidentja e IIMP-së, Quintana: Kemi informacione se disa nga të zhdukurit në Siri janë gjallë

Nënsekretarja e Përgjithshme e OKB-së dhe presidente e Hetimit të Pavarur të Personave të Zhdukur në Siri (IIMP), Karla Quintana deklaroi se ka informacione të verifikueshme dhe të besueshme se disa persona të zhdukur janë gjallë në Siri, raporton Anadolu.
Në Forumin Botëror TRT 2025, Quintana foli me një gazetar të AA-së lidhur me kërkimin e vazhdueshëm për personat e zhdukur në Siri.
Duke iu referuar shfaqjes së IIMP-së, e themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, Quintana tha se është një organizatë shumë e re, duke thënë: “Ky institucion u krijua dy vjet më parë falë luftës së familjeve që bindën Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së”.
Ajo tha se përmbysja e regjimit të Asadit në Siri e ka bërë të mundur hyrjen në terren. “Dhjetë muaj më parë, as nuk mund ta merrnim në konsideratë të shkonim në Siri për të gjetur të zhdukurit. Tani mundemi”, shtoi Quintana.
Quintana thekson se ata po hetojnë fatin e qindra mijëra sirianëve të zhdukur, duke shtuar se puna e tyre është e përqendruar në “zhdukjet e lidhura me regjimin, fëmijët e zhdukur, refugjatët dhe veçanërisht ata të zhdukur nga DEASH-i”.
– “Kjo nuk është përgjegjësi e një institucioni të vetëm”
Quintana tha se institucioni vepron me një ekip prej afërsisht 40 personash, duke shtuar se një tragjedi e kësaj shkalle nuk mund të zgjidhet me fuqinë e një institucioni të vetëm. “Askush nuk mund ta bëjë këtë vetëm. Kjo nuk është përgjegjësi e një institucioni të vetëm”, tha ajo.
Quintana potencoi nevojën për përfshirjen e institucioneve kombëtare, shoqërisë civile, agjencive të OKB-së, shteteve anëtare dhe familjeve të të zhdukurve. Ajo vuri në dukje se burimet janë gjithmonë të kufizuara, por se burimet ekzistuese do të kanalizohen drejt projekteve konkrete.
“Ne jemi në diskutime me Komisionin Kombëtar dhe sigurisht me familjet e të zhdukurve për të filluar punën në projekte konkrete. Ne do të punojmë për të gjetur të zhdukurit, si ata që janë gjallë ashtu edhe ata që kanë vdekur”, tha ajo.
Nënsekretarja e OKB-së tha se ka prova se disa persona të zhdukur ende janë gjallë. “Ne kemi informacione të verifikueshme dhe të besueshme se disa nga të zhdukurit janë gjallë. Ne gjithashtu kemi informacione për fëmijë dhe gra të zhdukur që mund të jenë viktima të skllavërisë seksuale ose trafikimit të qenieve njerëzore”, tha ajo.