Presidentja e KE-së: Putini, një grabitqar që mund të mbahet nën kontroll vetëm me anë të një frenimi të fortë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e përshkroi të martën Presidentin rus, Vladimir Putin, si “një grabitqar” i cili “mund të mbahet nën kontroll vetëm nga një frenim i fortë”, duke theksuar nevojën që Evropa të forcojë qëndrimin e saj mbrojtës, transmeton Anadolu.
Në një mesazh video drejtuar Konferencës së 5-të Evropiane të Mbrojtjes dhe Sigurisë, Von der Leyen paralajmëroi se lufta në Ukrainë tashmë ndodhet në vitin e katërt dhe nënvizoi urgjencën që Evropa të rrisë gatishmërinë e saj ushtarake dhe industrinë e mbrojtjes.
“Mbrojtja e Evropës është përgjegjësia jonë. Dhe ne mund ta ndiejmë ndjenjën e urgjencës në të gjithë Evropën”, tha ajo, duke kujtuar se Komisioni paraqiti planin e tij “Gatishmëri 2030” shtatë muaj më parë për të rritur aftësitë ushtarake dhe bazën industriale të BE-së.
Von der Leyen tha se gjatë vizitave të saj në shtetet anëtare në vijën e parë këtë verë ka parë “Rusinë dhe të tjerët që po rrisin presionin mbi Evropën”, duke përmendur incidente të tilla si sulme ndaj rojeve kufitare dhe shkelje të dyshuara të hapësirës ajrore evropiane nga dronët rusë.
Ajo tha se 19 shtete anëtare të BE-së kanë aplikuar për kredi në kuadër të iniciativës së bllokut për Veprimin e Sigurisë për Evropën (SAFE), me një total prej 150 miliardë eurosh (175 miliardë dollarë), që synojnë prokurimin e përbashkët dhe forcimin e sigurisë së bllokut.
Plot 16 vende kanë kërkuar gjithashtu fleksibilitet buxhetor për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, që arrijnë deri në 800 miliardë euro deri në vitin 2030.
Ajo tha se “Udhërrëfyesi i Gatishmërisë së Mbrojtjes”, që do t’i paraqitet Këshillit Evropian më vonë këtë muaj, do të përcaktojë piketa për të arritur “gatishmërinë e plotë të mbrojtjes deri në vitin 2030”.
“Së bashku duhet të vazhdojmë të ecim përpara, me urgjencën, qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë që kemi treguar deri më tani. Për të mbrojtur kontinentin tonë dhe për të mbrojtur të ardhmen tonë”, tha Von der Leyen.