Presidentja e Maqedonisë së Veriut uron homologen e re kosovare: Pres të punojmë ngushtë për forcimin e marrëdhënieve

Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj presidente e Kosovës, transmeton Anadolu.
“Urime të sinqerta për Prof. Dr. Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj presidente e Republikës së Kosovës. Si profesorë kolegë, pres me padurim të punoj ngushtë me të për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona dypalëshe, promovimin e stabilitetit rajonal dhe avancimin e së ardhmes sonë të përbashkët evropiane”, ka shkruar Siljanovska-Davkova në një postim në platformën sociale amerikane X.
Ajo i ka uruar Shiroka-Pulës sukses të plotë gjatë mandatit të saj.
Justina Shiroka-Pula u zgjodh presidente e Republikës së Kosovës mbrëmë me 81 vota në Kuvendin e Kosovës, pas së cilës bëri betimin para deputetëve.