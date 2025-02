Presidentja e Parlamentit Evropian viziton Gazën

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, ka vizituar Gazën, duke shënuar vizitën e parë nga një anëtar i udhëheqjes së BE-së në këtë zonë bregdetare pas më shumë se një dekade, sipas një deklarate zyrtare.

“Në këtë moment kritik për rajonin dhe botën, desha të vij këtu për të nënvizuar dhe parë nga afër rolin jetik të Evropës në dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza,” tha Metsola në deklaratë.

“Evropa është e gatshme të rrisë angazhimin tonë dhe të bëjë çfarë të mundet për të ndihmuar në mbajtjen e marrëveshjes për armëpushim dhe lirimin e pengjeve, për të siguruar një rrugë për ndihmë të shtuar dhe për të ndërtuar themelet e një paqeje të qëndrueshme,” shtoi ajo.

Gjatë vizitës së saj në Lindjen e Mesme, Metsola është takuar gjithashtu me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Saar, dhe pritet të zhvillojë bisedime me presidentin izraelit, Isaac Herzog, si dhe me udhëheqës palestinezë në Ramallah.

Sipas deklaratës, qëllimi i vizitës së saj dyditore është të fitojë një pasqyrë më të qartë mbi dërgimin e ndihmave humanitare.