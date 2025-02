Presidentja meksikane: Tarifat amerikane janë pezulluar për një muaj

Presidentja meksikane, Claudia Sheinbaum, ka bërë të ditur se tarifat prej 25 për qind të vendosura më 1 shkurt nga presidenti amerikan, Donald Trump, do të pezullohen për një muaj, transmeton Anadolu.

Në llogarinë e saj në platformën X, Sheinbaum njoftoi se zhvilloi një bisedë telefonike me Trump, gjatë së cilët arritën marrëveshje për kufirin e tyre të përbashkët dhe trafikimin e fentanilit.

Në kuadër të angazhimeve të Meksikës, Sheinbaum tha se 10 mijë trupa të Gardës Kombëtare do të vendosen përgjatë kufirit SHBA-Meksikë për të luftuar kontrabandën e fentanilit. Në këmbim, SHBA-ja u zotua të frenojë kontrabandën e armëve në Meksikë.

Sheinbaum gjithashtu njoftoi se tarifat do të pezullohen për një muaj, duke lehtësuar përkohësisht tensionet pasi Trump përmbushi premtimin e tij për vendosjen e një tarife prej 25 për qind ndaj të gjitha mallrave meksikane, një veprim që ngjalli kundërshtim të fortë nga zyrtarët meksikanë.

Trump konfirmoi bisedën në platformën ‘Trush Social’, duke e përshkruar atë si “shumë miqësore”. Ai tha se Sheinbaum ka rënë dakord për vendosjen e menjëhershme të 10 mijë trupave meksikane në kufi për të ndaluar fluksin e fentanilit dhe emigrantëve të paligjshëm në SHBA.

“Ne më tej ramë dakord që të ndalojmë menjëherë tarifat e parashikuara për një periudhë 1-mujore gjatë së cilës do të kemi negociata të kryesuara nga sekretari i Shtetit, Marco Rubio, sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick dhe përfaqësuesit e lartë të Meksikës. Mezi pres të marr pjesë në ato negociata, me presidenten Sheinbaum, derisa ne përpiqemi të arrijmë një marrëveshje midis dy vendeve tona”, shkroi Trump.

Gjatë fundjavës, Sheinbaum kritikoi përdorimin e tarifave, duke argumentuar se diplomacia është mënyra e duhur për të adresuar shqetësimet e përbashkëta.

“Nuk zgjidhen problemet me vendosjen e tarifave, por me biseda dhe dialog, siç bëmë javët e fundit me Departamentin e Shtetit për të trajtuar fenomenin e emigracionit, në rastin tonë, me respektimin e të drejtave të njeriut”, tha ajo.