Presidentja në detyrë e Bullgarisë, Iliana Yotova udhëheq në balotazhin presidencial

Presidentja në detyrë e Bullgarisë, Iliana Yotova, po shkon drejt një fitoreje bindëse në balotazhin presidencial të së dielës kundër rivalit të saj pro-perëndimor, sipas exit-polleve, transmeton Anadolu.
Numërimet paralele të përfunduara nga pesë agjenci kryesore sondazhesh e vlerësojnë rezultatin e Yotovës nga 56,6 për qind deri në 58,2 për qind të votave, krahasuar me 38,6 për qind deri në 40,6 për qind për Andrej Gjurovin.
“Ne i pranojmë rezultatet, sado befasuese qofshin ato”, tha Gjurov në një konferencë për media në Sofje, duke shtuar se, megjithëse fushata po përfundon, përgjegjësia jo.
Yotova, një figurë e njohur prej vitesh brenda Partisë Socialiste Bullgare (BSP), përmirësoi rezultatin e saj nga raundi i parë i fundjavës së kaluar, kur mori 34,76 për qind të votave, kundrejt 31,95 për qind të Gjurovit. Gjatë fushatës së saj, ajo kundërshtoi dhënien e ndihmës së mëtejshme ushtarake për Ukrainën dhe bëri thirrje për arritjen e paqes përmes një zgjidhjeje diplomatike, në dallim nga rivali i saj.
Zgjedhjet vijnë pas votimeve parlamentare të prillit, në të cilat partia Bullgaria Progresive, e udhëhequr nga ish-presidenti Rumen Radev, fitoi 131 nga 240 vendet në Asamblenë Kombëtare, duke siguruar shumicën absolute.
Yotova, e cila më parë shërbeu si zëvendëspresidente e Radevit, mori detyrën e presidentes në detyrë pas dorëheqjes së tij në janar. Partia Bullgaria Progresive ka mbështetur kandidaturën e saj për një mandat të plotë pesëvjeçar.
Gjurov, ish-zëvendësguvernator i Bankës Kombëtare të Bullgarisë, kishte paralajmëruar gjatë fushatës se fitorja e Yotovës do ta linte shtetin pa një kundërpeshë të vërtetë në nivelet më të larta të pushtetit, pasi partia Bullgaria Progresive tashmë kontrollon qeverinë.
Sa i përket Bashkimit Evropian dhe politikës së sigurisë, ai kritikoi hezitimin e qeverisë, uljen e mbështetjes për Ukrainën dhe koordinimin e ngadaltë me partnerët e NATO-s dhe BE-së. Sipas tij, kjo qasje e ka bërë Bullgarinë më të ekspozuar ndaj rreziqeve dhe e ka shndërruar vendin në një hallkë të dobët në krahun lindor të Aleancës.