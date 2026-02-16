Presidentja Osmani ndan Medaljen Presidenciale të Meritave deputetes britanike Alicia Kearns për mbështetje të palëkundur ndaj Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka ndarë sot Medaljen Presidenciale të Meritave deputetes britanike, Alicia Kearns, si shenjë mirënjohjeje, siç thuhet në komunikatën e presidencës për përkrahjen e saj të palëkundur për sovranitetin e Kosovës dhe për angazhimin në promovimin e paqes dhe sigurisë në rajon.
Gjatë ceremonisë, Osmani theksoi kontributin e deputetes Kearns në ngritjen e vetëdijes ndërkombëtare mbi sfidat dhe rreziqet me të cilat përballet Kosova dhe Ballkani Perëndimor.
Ajo e cilësoi Kearns si një mike të madhe të Kosovës, duke theksuar se populli kosovar është mirënjohës për përkrahjen e saj të vazhdueshme dhe për kontributin e saj në forcimin e partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
