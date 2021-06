Presidentja Osmani nis konsultimet me krerët e partive politike, takohet me Albin Kurtin

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka nisur takimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.

Osmani fillimisht është takuar me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje, përkatësisht me kryetarin e kësaj partie dhe kryeministrin Albin Kurti.

Pjesëmarrjen në takimin me presidenten e kanë konfirmuar edhe nga LDK e AAK.

Derisa takimi me përfaqësuesit e AAK-së do të mbahet në ora 17:00, nuk dihet ende se në çfarë ore Osmani do të takohet me përfaqësuesit e LDK-së.

Nga PDK ende nuk janë deklaruar në lidhje me këtë takim.

Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen në muajin tetor.