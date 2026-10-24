Presidentja Shiroka-Pula u bën thirrje shqiptarëve në Kosovë të votojnë në zgjedhjet në Serbi

Presidentja e Kosovës, Shiroka-Pula u ka bërë thirrje shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci që jetojnë në Kosovë, që të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të parakohshme të së dielës, më 25 tetor.
Në mesazhin e saj, ajo ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në votim dhe të bashkimit politik për përfaqësimin e shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë.
“Bashkimi është çelësi i përfaqësimit më të fuqishëm politik. Prandaj, bashkë në listë dhe bashkë në votim. Për më shumë deputetë shqiptarë në Parlamentin e Serbisë”, thuhet në mesazhin e presidentes.
Shiroka-Pula ka vënë në pah se çdo votë ka rëndësi për mbrojtjen e të drejtave, dinjitetit dhe interesave të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc.
Ajo ka theksuar se pjesëmarrja në zgjedhje përbën një kontribut të drejtpërdrejtë në përfaqësimin politik dhe në përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në këto tri komuna.
“Të bashkuar në përfaqësim, më të fuqishëm në mbrojtjen e të drejtave tuaja!”, përfundon mesazhi i presidentes.