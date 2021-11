Presidentja Vjosa Osmani takohet sot me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani sot do të takohet me kryeministrin e Kanadasë, Justin Trudeau dhe me guvernatoren e përgjithshme të Kanadasë, Mary Simon.

Në të dy takimet, Presidentja Osmani do t`i njoftojë bashkëbiseduesit për të arriturat e Kosovës dhe në të njëjtën kohë do t`i shqyrtojë mundësitë për rritje të bashkëpunimit në fusha të interesit të dyanshëm.

Sipas presidentes Osmani takimet me lidershipin e Kanadasë janë mundësi e mirë për rikonfirmim të marrëdhënieve të shkëlqyeshme me shtetin kanadez, sikurse edhe për të hapur shtigje të reja bashkëpunimi.