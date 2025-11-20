Pretendohet se Franca vazhdon tregtinë e uraniumit me Rusinë, pavarësisht sanksioneve

Organizata ndërkombëtare për mjedisin “Greenpeace” pretendon se Franca vazhdon të transferojë uranium në Rusi, pavarësisht sanksioneve të Bashkimit Evropian (BE) ndaj vendit për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.

Sipas lajmeve të mediave kombëtare bazuar në të dhënat e “Greenpeace”, një duzinë kontejnerësh me uranium nga porti Dunkerque, të nxjerrë nga termocentralet bërthamore të Francës u dërguan në Rusi për ripërpunim. Dërgesa e kësaj fundjave shënoi herën e parë që Parisi, i cili ka zvogëluar varësinë energjetike nga Rusia për shkak të luftës në tre vitet e fundit, ka transferuar uranium të përpunuar në Moskë.

Anija “Mikhail Dudin” me flamur të Panamasë përdoret rregullisht për të transportuar uranium të pasuruar ose natyror nga Franca në Shën Petersburg. Pauline Boyer, e cila drejton fushatën bërthamore të “Greenpeace France”, mbron idenë se kjo tregti midis Francës dhe Rusisë “nuk është e paligjshme, por imorale”.

Ajo tha se Franca duhet të ndërpresë kontratat e saj me “Rosatom, kompaninë shtetërore ruse që pushton centralin bërthamor të Ukrainës”. Kompania franceze e energjisë elektrike “EDF” në vitin 2018 nënshkroi marrëveshje prej 600 milionë eurosh me Tenex, degën e Rosatom për riciklimin e uraniumit të përpunuar. Kjo marrëveshje nuk u prek nga sanksionet ndërkombëtare të vendosura për shkak të luftës Rusi-Ukrainë.

Rusia ka objekte të rëndësishme për ripasurimin dhe riciklimin e uraniumit të përpunuar, i cili është prodhim i centraleve bërthamore.

