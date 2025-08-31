Prezantimi i parë i Robotaxi në Evropë vjen nga një emër dhe një automjet elektrik që ndoshta nuk e prisnit

Kompania amerikane e transportit Lyft ka njoftuar partneritetin me gjigantin kinez të teknologjisë, Baidu, për të sjellë robotaksi në Evropë duke nisur nga viti i ardhshëm.
Flota do të përdorë automjetet autonome Apollo RT6, të pajisura me 8 sensorë LiDAR dhe 12 kamera, që tashmë operojnë në Kinë që nga viti 2022.
Fillimisht, shërbimi do të lansohet në Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar, në pritje të miratimit rregullator.
Lyft synon të zgjerojë shpejt praninë e saj në kontinent me mijëra robotaksi në vitet që vijnë.
CEO i Lyft, David Risher, theksoi se ky është një model “hibrid” ku punonjësit dhe makinat autonome do të funksionojnë së bashku.
Ai shtoi se kompania do të punojë ngushtë me autoritetet lokale për të garantuar sigurinë dhe përfitimin për të gjithë qytetarët.