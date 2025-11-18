Princi i kurorës: Arabia Saudite do të bëjë më të mirën për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje SHBA-Iran

Arabia Saudite do të bëjë më të mirën për të arritur një marrëveshje mes Iranit dhe SHBA-së, tha sot princi i kurorës Mohammed bin Salman, raporton Anadolu.
“Ne do të bëjmë më të mirën për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje mes … Amerikës dhe Iranit”, tha bin Salman para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, pranë presidentit amerikan Donald Trump.
Bin Salman tha se Arabia Saudite beson se është e mirë për të ardhmen e Iranit të ketë një “marrëveshje të mirë” që do të kënaqte rajonin dhe botën.
“Kështu që, do të bëjmë më të mirën që kjo të ndodhë”, shtoi ai.
Ndërkaq, Trump tha se Irani dëshiron “tepër” të arrijë një marrëveshje.
“Jam plotësisht i hapur ndaj kësaj dhe po flasim me ta, dhe kemi nisur një proces. Do të ishte një gjë e mirë të kishim një marrëveshje me Iranin. Mund ta kishim bërë para luftës, por nuk funksionoi… por ata do ta donin shumë, edhe nëse thonë diçka tjetër”, shtoi ai.