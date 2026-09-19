Problemet me kujtesën, problemet me shikimin dhe dobësia e muskujve mund të jenë shenja të mungesës së kësaj vitamine

Vitaminat dhe mineralet luajnë një rol të rëndësishëm në funksionimin e duhur të trupit, prandaj mungesa e tyre mund të shkaktojë probleme të ndryshme shëndetësore.
Ndër lëndët ushqyese të rëndësishme është vitamina B12, mungesa e së cilës mund të ndikojë në sistemin nervor, në numërimin e gjakut dhe në gjendjen e përgjithshme të trupit.
Mungesa e vitaminës B12 mund të zhvillohet gradualisht dhe simptomat nuk janë gjithmonë të lehta për t’u dalluar.
Në disa raste, mund të shfaqen probleme me kujtesën, konfuzion dhe vështirësi në përqendrim, si dhe simptoma fizike si mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash në duar dhe këmbë.
Cilat janë simptomat e mungesës së vitaminës B12?
Vitamina B12 merr pjesë në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe është e rëndësishme për shëndetin e sistemit nervor. Kur trupi ka mungesë të saj, mund të shfaqen simptoma të ndryshme.
Midis tyre janë:
– Lodhje dhe dobësi e rëndë,
– Mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash në duar dhe këmbë,
– Probleme me kujtesën,
– Vështirësi në të kuptuar dhe gjykim,
– Probleme me shikimin,
– Dobësi muskulore,
– Plagë ose dhimbje në gojë.
Simptomat mund të ndryshojnë nga personi në person, dhe intensiteti i tyre varet edhe nga kohëzgjatja e mungesës së vitaminave.
Vitamina B12 gjendet natyrshëm kryesisht në ushqime me origjinë shtazore, siç janë mishi, peshku, vezët, qumështi dhe produktet e tjera të qumështit. Prandaj, njerëzit që nuk konsumojnë ushqime me origjinë shtazore mund të jenë në rrezik më të madh për mungesë, përveç nëse përdorin ushqime ose suplemente të fortifikuara në mënyrë të përshtatshme.
Megjithatë, mungesa nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me mënyrën e të ushqyerit. Problemi mund të lindë edhe kur trupi nuk mund ta përthithë siç duhet vitaminën B12.
Pse trupi nuk thith mjaftueshëm vitaminën B12?
Thithja e pamjaftueshme mund të lidhet me probleme të ndryshme të sistemit tretës. Gastriti, ose inflamacioni i mukozës së stomakut, mund të ndikojë në aftësinë e trupit për të thithur këtë vitaminë.
Një shkak i mundshëm është mungesa e acidit në stomak, i cili është i nevojshëm për thithjen e duhur të B12.
Disa sëmundje të tretjes, të tilla si sëmundja e Crohn dhe sëmundja celiake, gjithashtu mund ta bëjnë të vështirë përthithjen e kësaj vitamine. Njerëzit që kanë pasur disa ndërhyrje kirurgjikale në tretje, përfshirë kirurgjinë e bajpasit gastrik, gjithashtu mund të jenë në rrezik.
Është e rëndësishme të njihen simptomat
Meqenëse mungesa e vitaminës B12 mund të zhvillohet gradualisht, simptomat ndonjëherë i atribuohen lodhjes, stresit ose plakjes. Megjithatë, mpirja dhe ndjesia shpuese e shpeshtë në gjymtyrë, lodhja e pashpjegueshme ose ndryshimet në kujtesë dhe aftësitë njohëse nuk duhen injoruar.