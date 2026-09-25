Problemi me emigracionin në Mbretërinë e Bashkuar/ Home Office regjistron 781 hyrje në një ditë, numri më lartë gjatë 2026-ës

Më shumë se 700 emigrantë mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar dje, numri më i lartë në një ditë të vetme që nga fillimi i vitit, pasi një ministër qeveritar tha se jo çdo varkë me emigrantë mund të ndalohej, pas mbërritjes së dy varkave në dy ditë që arritën në brigjet britanike të pazbuluara.
Ministria e Brendshme regjistroi 781 mbërritje në 10 varka dje, që korrespondon me një mesatare prej 78 personash për anije.
Kjo shifër e çon totalin e përkohshëm të kalimeve të Kanalit që nga fillimi i vitit në 18,565. Ky është një rënie prej 42% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (32,188) dhe 26% më poshtë se niveli në këtë fazë në vitin 2024 (25,165).
Më parë, Sekretarja e Arsimit Lucy Powell tha “nuk mund të ndalosh gjithçka gjatë gjithë kohës”, një ditë pasi 21 persona u ndaluan kur një varkë arriti t’i shmangej Forcës Kufitare dhe arriti në një plazh pranë Doverit.
Ishte mbërritja e dytë e pazbuluar e një varke brenda dy ditësh, pasi anija arriti të arrinte në bregdetin e Folkestone të hënën në mëngjes.