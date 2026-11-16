Prodhuesi turk i dronëve Skydagger ekspozon produktet në panairin tregtar të Malit “BAMEX 2026”

Prodhuesi turk i mjeteve ajrore pa pilot (UAV) Skydagger ekspozoi portofolin e tij të dronëve kamikazë në panairin tregtar “BAMEX 2026” në kryeqytetin e Malit, Bamako.
Skydagger e përdori ngjarjen si një skenë globale për të zgjeruar praninë e saj në të gjithë rajonin e Sahelit.
Ekspozita, e mbajtur në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes së Malit dhe kompaninë turke “The Peak Defense” me bazë në Turqi, po zhvillohet në një kohë vendimtare në rajon, duke shërbyer si një platformë për firmat që të paraqesin zgjidhje të drejtpërdrejta teknologjike për nevojat e sigurisë lokale. Ofertat e Skydagger-it janë përshtatur për përpjekjet kundër terrorizmit, sigurinë kufitare dhe misionet e zbulimit.
Skydagger shfaqi tre UAV të dizajnuara për koncepte të ndryshme operacionale, përfshirë dronin RTF 10-inç FPV, platformën Toyca 05 me krahë fikse dhe dronin parandalues të lëshuar vertikalisht Hunter.
Modeli RTF 10 inç tërhoqi vëmendjen me dizajnin e tij të shkathët dhe kompakt, duke shfaqur sistem komunikimi që mund t’i rezistojë bllokimit.
Ai krenohet me një rreze prej 10 kilometrash (6.2 milje), shpejtësi maksimale prej 130 kilometrash (80.7 milje) në orë dhe kohë fluturimi 16 minuta ndërsa mban një kokë luftarake prej 3 kilogramësh (6.6 paund).
Toyca 05 e lëshuar me katapultë, e cila kohët e fundit ka hyrë në prodhim masiv, është e ekspozuar për misione taktike me rreze më të gjatë.
Ai përmban peshë maksimale ngritjeje prej 15 kilogramësh (33 paund), kapacitet ngarkese prej 5 kilogramësh, distancë prej 70 kilometrash (43.5 milje) dhe kohë fluturimi mbi 45 minuta. Ka shpejtësi lundrimi prej 115 kilometrash (71.4 milje) në orë dhe shpejtësi maksimale zhytjeje prej 260 kilometrash (161.5 milje) në orë.
Sistemi Hunter me katër helikë me energji elektrike mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 300 kilometrash (186.4 milje) në orë dhe shpejtësi lundrimi prej 200 kilometrash (124.27 milje) në orë, me kohëzgjatje fluturimi 10 minuta ndërsa mban një kokë 500 gramësh (1.1 paund).
Toyca 05 po shfaqet gjithashtu në “BAMEX 2026” për të mbështetur qëllimin më të gjerë të Skydagger për të transformuar zhvillimin e produktit të tij në kapacitete më të larta prodhimi dhe shpërndarjeje në mbarë botën.
Panairi i Malit shënon shtytjen më të fundit globale të prodhuesit të dronëve në tregun afrikan, pas përpjekjeve të kompanisë për të lënë gjurmë globale duke shpërndarë rreth 75 mijë dronë kamikazë në mbi 30 vende që nga themelimi i saj në 2024.
Skydagger po punon për të krijuar fabrika të prodhimit të dronëve në pesë vende të ndryshme.